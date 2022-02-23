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30 млрд тенге из остатков Оператора РОП направят на обновление автобусов в РК

23 Февраля 2022 14:27
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30 млрд тенге из остатков Оператора РОП направят на обновление автобусов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 миллиардов тенге планируется направить на обновление автобусных парков в Казахстане из средств, имеющихся в остатках АО «Жасыл даму». Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Принято решение – 30 млрд тенге направить на обновление автобусного парка для улучшения ситуации с городскими автобусными перевозками. Необходимость в этом давно назрела. Однако есть определённые трудности – покупать автобус и платить с определенной процентной ставкой, это для наших перевозчиков будет накладно, они перенесут это на стоимость проезда, что тоже нежелательно. Поэтому принято решение по нулевой ставке сроком на 7 лет продавать эти автобусы нашим перевозчикам. Таким образом, мы будем стимулировать нашего отечественного производителя, и эти средства будут работать на благо граждан», - сказал Роман Скляр в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Еще 100 млрд будет направлено на льготное автокредитование с нулевым первоначальным взносом и 4% годовых сроком на 7 лет.

Р. Скляр добавил, что в январе весь функционал ТОО «Оператора РОП» и все остатки средств переведены в государственную организацию АО «Жасыл даму». Свободных остатков накопилось 220 млрд тенге. А ставки на утильсбор на автотранспортную и сельхозтехнику снизятся на 50%.

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#Правительство РК   #Экономика   #Транспорт   #Утильсбор  
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Автор:

Анеля Касымова

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