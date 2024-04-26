30 млн кубометров паводковой воды из России направлено в озера ЗКО

Западно-Казахстанский филиал «Казводхоза» направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Об этом сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Минводы отметили, что вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Кроме того, специалисты «Казводхоза» намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

— Западно-Казахстанский филиал «Казводхоза» также ведет подготовительные работы по запуску Жанибекской насосной станции. Объект перекачивает воду, подаваемую из Волгоградской области РФ, на территорию 9 сельских округов Жанибекского и Бокейординского районов Западно-Казахстанской области. В этом году планируется подача 25,8 млн кубометров воды, — сказала Молдир Абдуалиева.

В ведомстве добавили, что для подготовки к поливному сезону филиал «Казводхоза» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева» провел ремонт 30 гидропостов, в том числе гидропоста на Куртинском водохранилище.

А филиал «Казводхоза» по Павлодарской области продолжает попуски воды в Шидертинскую систему лиманного орошения. На сегодня принято 40,4 млн кубометров воды, обводнено 11,5 тысяч гектаров лиманов. Проводится обводнение Колыбаевской системы лиманного орошения. Охвачено 800 гектаров лиманов.

— На Беловодском групповом водопроводе ведется обслуживание систем оборотного водоснабжения, проверка магистральной сети и, в случае необходимости, откачка талых вод из колодцев. Также идет строительство дамбы на насосной станции 1 для защиты от возможных паводков, — проинформировала представитель Минводы.

Также, по ее словам, для улучшения подачи воды на посевные площади филиал «Казводхоза» по Туркестанской области провел механическую очистку более 15 тысяч кубометров межгосударственного канала «Ханым». В результате удалось очистить канал от более 17 тысяч кубометров ила. Также Туркестанский филиал забетонировал 6 км канала «Найман».