30 миллионов долларов украли из хранилища в Лос-Анджелесе

Департамент полиции Лос-Анджелеса и ФБР расследуют кражу 30 миллионов долларов, произошедшую в пасхальное воскресенье, передает агентство Kazinform со ссылкой на LA Times.

Деньги пропали из хранилища в Сильмаре, пригороде Лос-Анджелеса в долине Сан-Фернандо. Компания, владеющая зданием, заметила кражу в понедельник утром.

Ворам удалось проникнуть на объект незамеченными. Они проникли в помещение через крышу. Сигнализация не сработала, а на сейфе не было обнаружено признаков взлома. Источники сообщили, что уровень сложности кражи указывает на то, ограбление совершила подготовленная команда. На данный момент подозреваемых нет.

Деньги принадлежали охранной фирме GardaWorld, специализирующейся на безопасности и транспортировке наличных средств.