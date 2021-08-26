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30 метровый коллаж создали карагандинские осужденные к 30-летию Независимости

26 Августа 2021 14:06
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30 метровый коллаж создали карагандинские осужденные к 30-летию Независимости

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии дня конституции осужденные учреждения АК-159/11 ДУИС по Карагандинской области решили создать 30 метровый коллаж, символизирующий 30-летие Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Осуждённые учреждения АК-159/11 обратились к администрации учреждения с инициативой создания коллажа длиной 30 метров к 30-летию Дня Независимости Республики Казахстан. Коллаж был нарисован в разных форматах и технике: карандашами, акварелью, гуашью.

«В преддверии дня Конституции у нас родилась идея нарисовать 30 метровый коллаж к 30 - летию Дня Независимости Республики Казахстан. В каждом рисунке отображены знаменательные события нашей страны: введение национальной валюты, утверждение государственных символов, инаугурация Первого Президента республики Нурсултана Абишевича Назарбаева, Азиада - 2011. Я в своём рисунке изобразил достопримечательности нашей столицы, так как я сам являюсь уроженцем города Нур-Султан»,- рассказал один из осужденных учреждения АК-159/11.

Все необходимые материалы для создания коллажа были предоставлены администрацией учреждения, создание коллажа заняло у осужденных около недели.


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#Карагандинская область   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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