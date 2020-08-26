30 медицинским работникам выданы компенсационные выплаты в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте 30 врачам, заболевшим коронавирусной инфекцией во время исполнения должностных обязанностей, выданы компенсационные выплаты в два миллиона тенге, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города Шымкент, об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя городского управления здравоохранения Тимирхан Варзилов

«В целом по городу насчитывается 185 медицинских работников, зараженных короновирусной инфекцией. В их числе сотрудники службы скорой медицинской помощи, провизорных центров и фильтр-кабинетов в поликлинике. В настоящее время 30 сотрудникам выдана компенсация по 2 миллиона тенге через ОСМС. Документы остальных специалистов проверяются специальной комиссией», - сказал Т. Варзилов.

Стоит отметить, что медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией из государственного фонда социального страхования предоставляется единовременная социальная выплата в размере 2 миллионов тенге. В случае, если от коронавируса скончается специалист, то будет выделено 10 миллионов тенге.

Напомним, в конце марта Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК в рамках исполнения поручения Главы государства утвердила решение об установлении ежемесячной фиксированной надбавки к заработной плате медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

По итогам июля 78 тысяч медработников страны получат надбавку к зарплате. Об этом 24 августа на брифинге сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов.

Кроме того, 776 медицинских работников по республике, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) на случай заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией. Также ГФСС перечислил выплаты родственникам троих медработников, которые скончались в результате заболевания.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Алматинской (79), Акмолинской (79) областей, г. Алматы (74) и г. Нур-Султан (69), а также Западно-Казахстанской области (67).







