30 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

73 года назад (1951) родился КУСАИНОВ Аскарбек Кабыкенович — президент Академии педагогических наук Казахстана, доктор педагогических наук, профессор, академик и почетный профессор более 10 академий и университетов Казахстана и зарубежных стран.

Фото: bilimdinews.kz

Уроженец г. Семея. Окончил Казахский политехнический институт (ныне — Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева), аспирантуру Алматинского энергетического института, аспирантуру Высшей технической школы г. Ильменау Германской Демократической Республики.

Трудовая деятельность: начальник управления, директор департамента, заместитель начальника главного управления Министерства образования РК (1991-1997); первый заместитель главного редактора Казахской энциклопедии (1997-1998); директор издательства «Білім» (1998); директор издательства «Рауан» (1998-2000); президент ОАО «Издательство „Мектеп“ (2000-2001); президент Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (2001-2003); профессор КазНУ им. аль-Фараби (2003-2004); президент Академии педагогических наук Казахстана (с 2004 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», нагрудным знаком Министерства образования Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки», почетным знаком Министерства культуры, информации и общественного согласия (МКИОС) РК «Мәдениет қайраткерi». Первым среди казахстанских ученых награжден правительством России медалью К. Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук.

61 год назад (1963) родился КУРМАНБАЕВ Марат Ердаулетович — руководитель управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области.

Фото: kyzylorda-news.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, специальность «инженер-гидротехник» (1985).

Трудовая деятльность: рабочий учреждения ПМК-9, относящегося к «Кызылордаводстрой» (1980); бригадир производственной базы, инженер отдела производственного планирования, инженер по охране труда и технике безопасности, мастер по строительству гидротехнических сооружений в учреждений ПМК-9 «Кызылордаводстрой», прораб учреждений ПМК-17 производственного объединения «Кызылордамелиорация» (1985-1990); ведущий специалист комитета по охране природы Кызылординской области Жалагашского района, специалист ІІ степени (1990-1992); начальник управления экологии и биоресурсов Жалагашского района Кызылординской области (1992-2000); заместитель начальника управления охраны окружающей среды Кызылординской области (2000-2004); главный государственный экологический инспектор (2004-2008); начальник государственной экологической инспекции, начальник отдела планирования и контроля, начальник отдела за правоприменительной деятельностью (2008); начальник отдела государственной экологической инспекции Арало-Сырдарьинского департамента экологии (2011-2013); руководитель департамента экологии по Кызылординской области (2013-2020); руководитель департамента экологии по Жамбылской области (11.2020-06.2022); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области (06.2022-01.2024).

На занимаемой должности с января 2024 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2012); «Қызылорда қаласына 190 жыл» (2008); «Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016); памятная медаль «Ракетно-космический комплекс „Союз“ (2013 год); „55 лет полета Ю. А. Гагарина в космос“, „Арал теңізін құтқаруға қосқан үлесі үшін“.

45 лет назад (1979) родился БУРИБАЕВ Алан Аскарович — первый казахский дирижер, руководящий европейскими оркестрами, победитель нескольких европейских конкурсов дирижеров, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Фото: astanaopera.kz

Уроженец г. Алматы. Окончил музыкальный колледж им. К. Байсеитовой, Венский университет музыки и сценического искусства, Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: главный дирижер Симфонического оркестра Астаны, генеральный музыкальный директор Мейнингенской государственной оперы Южной Тюрингии (Германия) (2004-2007); главный дирижер Симфонического оркестра города Норрчепинга (Швеция), параллельно главный дирижер Брабантского оркестра (Нидерланды) (2006-2011); музыкальный руководитель Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии (Дублин) (с 2010 года); главный дирижер театра «Астана Опера», параллельно главный приглашенный дирижер симфонического оркестра города Осаки (Япония) (с 2015 года).

В своей практике А. Бурибаев регулярно сотрудничает с Дрезденским, Лондонским, Роттердамским оркестрами, оркестром г. Осло, Немецким симфоническим оркестром (Берлин), Симфоническим оркестром г. Бирмингема, Королевским симфоническим оркестром, Лейпцигским Гевандхауз, Мельбурнским симфоническим, Балтиморским симфоническим, Симфоническим оркестром Токио и другими. Дирижировал оперой «Пиковая дама» П. Чайковского в Лионской национальной опере. Работал с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Национальным оркестром России, приглашенным дирижером Большого театра России и NHK (самым знаменитым оркестром Японии).

В репертуаре дирижера практически все лучшие образцы мировой музыкальной литературы: произведения западноевропейских композиторов, русских, советских. Дирижируя за рубежом, всегда пропагандирует музыку казахских композиторов: Курмангазы, Абая, Л. Хамиди, А. и Г. Жубановых, М. Сагатова, Т. А. Бестыбаева в Голландии, Ирландии, Германии, Швеции, Японии, которые всегда вызывают живой интерес публики. В 2012 году была осуществлена европейская премьера жемчужины казахской национальной оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии в новой редакции Бурибаева режиссера Ансгара Хаас (Германия).

42 года назад (1982) родился АХМЕТЗАКИРОВ Наиль Рафисович — руководитель Судебной администрации Республики Казахстан.

Фото: academy-gp.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2004); Современную гуманитарную академию Российской Федерации, бухгалтерский учет, анализ и аудит (2008); Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокурорский надзор (2016).

Трудовая деятельность: служба в районной и областной прокуратуре Восточно-Казахстанской области (2004-2009); служба на различных руководящих должностях в Генеральной прокуратуре (2009-2015); служба на руководящих должностях в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре (2015-2017); руководитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017-2018); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента (2018-2019); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (2019-2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; нагрудными знаками: «Отличник прокуратуры РК» I ст., «Почетный юрист Казахстана», «Почетный юрист Казахстана»; почетным знаком «Үш би»; 17 юбилейными и ведомственными медалями.

34 года назад (1990) родилась ПАУЛИ Элина Сергеевна — руководитель учреждения «Қоғамдық келісім» при Министерстве информации и общественного развития РК.

Фото: assembly.kz

Родилась в г. Павлодар. Окончила Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2007-2011) Факультет физики, математики и информационных технологий. Специальность — «Бакалавр информационных систем» (диплом с отличием). Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова (2016-2018); Гуманитарно-педагогический факультет, Startup. Магистратура — магистр гуманитарных наук, специальность «Философия» (диплом с отличием). Член Президентского молодежного кадрового резерва (с 2021).

Трудовая деятельность: лидер молодежного объединения ОО «Татаро-башкирский общественно-культурный центр Павлодарской области» (2008-2013); павлодарская областная дирекция телекоммуникаций филиал АО «Казахтелеком», оператор ЭВМ (2011-2012); павлодарская областная дирекция телекоммуникаций филиал АО «Казахтелеком», администратор делопроизводства организационно-контрольного отдела (03.2021-12.2013); директор ИП Паули Э.С. «Организация и проведение общественно-политических, развлекательных мероприятий» (09.2014-11.2018); главный эксперт Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан (11.2018-02.2020); заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский центр „Молодежь“ (02.2020-04.2022); заместитель Председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК (04.2022-02.2023).

На занимаемой должности с февраля 2023 года.

Награждена медалями «20 лет Ассамблее народа Казахстана» (2015 год), «25 лет Ассамблее народа Казахстана» (2020 год); лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» (2016 год).

Также в этот день родились:

116 лет назад (1908-1997) родился ЕРЗАКОВИЧ Борис Гиршевич — казахстанский музыкальный деятель, музыковед и композитор, член-корреспондент Академии наук Казахстана (1967), заслуженный деятель искусств Казахстана (1945), собиратель казахского музыкального фольклора, автор трудов о казахской музыке.

Фото: kazakhstancomposers.kz

C 1931 года он собирал казахский музыкальный фольклор, записал около 2 500 песен. Б. Г. Ерзакович издал сборники «Народные песни Казахстана» (1955), «Казахские советские народные песни» (1959), сборники произведений народных композиторов-певцов Биржана, Мухита, Жаяу Мусы, Абая (1967-1970). Музыковедческие труды и статьи Ерзаковича посвящены истории музыкальной культуры Казахстана. Как композитор Ерзакович писал сочинения для оркестра: Увертюра на казахские темы (1936), поэма «Тулеген Тохтаров» (1944); два струнных квартета (1937, 1948); для фортепиано — вариации на народную тему «Япурай» (1945), соната (1947), «Маленький музыкант» (20 пьес на казахские темы, 1960); сборник хоров, песен, романсов, обработки народных казахских песен.