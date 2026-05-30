30 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

75 лет назад (1951) родился КУСАИНОВ Аскарбек Кабыкенович — президент Академии педагогических наук Казахстана, доктор педагогических наук, профессор, академик и почетный профессор более 10 академий и университетов Казахстана и зарубежных стран.

Уроженец Семея. Окончил Казахский политехнический институт (ныне — Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева), аспирантуру Алматинского энергетического института, аспирантуру Высшей технической школы Ильменау Германской Демократической Республики.

Трудовая деятельность: начальник управления, директор департамента, заместитель начальника главного управления Министерства образования РК (1991–1997); первый заместитель главного редактора Казахской энциклопедии (1997–1998); директор издательства «Білім» (1998); директор издательства «Рауан» (1998–2000); президент ОАО «Издательство «Мектеп»» (2000–2001); президент Казахской академии образования им. Ы. Алтынсарина (2001–2003); профессор КазНУ им. аль-Фараби (2003–2004); президент Академии педагогических наук Казахстана (с 2004 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі ушiн», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», нагрудным знаком Министерства образования Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки», почетным знаком Министерства культуры, информации и общественного согласия (МКИОС) РК «Мәдениет қайраткерi». Первым среди казахстанских ученых награжден правительством России медалью К. Д. Ушинского за заслуги в области педагогических наук.

63 года назад (1963) родился КУРМАНБАЕВ Марат Ердаулетович — руководитель управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области.

Родился в Кызылординской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, специальность «инженер-гидротехник» (1985).

Трудовая деятельность: рабочий учреждения ПМК-9, относящегося к «Кызылордаводстрой» (1980); бригадир производственной базы, инженер отдела производственного планирования, инженер по охране труда и технике безопасности, мастер по строительству гидротехнических сооружений в учреждениях ПМК-9 «Кызылордаводстрой», прораб учреждения ПМК-17 производственного объединения «Кызылордамелиорация» (1985–1990); ведущий специалист комитета по охране природы Кызылординской области Жалагашского района, специалист II степени (1990–1992); начальник управления экологии и биоресурсов Жалагашского района Кызылординской области (1992–2000); заместитель начальника управления охраны окружающей среды Кызылординской области (2000–2004); главный государственный экологический инспектор (2004–2008); начальник государственной экологической инспекции, начальник отдела планирования и контроля, начальник отдела по правоприменительной деятельности (2008); начальник отдела государственной экологической инспекции Арало-Сырдарьинского департамента экологии (2011–2013); руководитель департамента экологии по Кызылординской области (2013–2020); руководитель департамента экологии по Жамбылской области (11.2020–06.2022); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области (06.2022–01.2024).

На занимаемой должности — с января 2024 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2012), «Қызылорда қаласына 190 жыл» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), памятной медалью «Ракетно-космический комплекс «Союз»» (2013), «55 лет полета Ю. А. Гагарина в космос», «Арал теңізін құтқаруға қосқан үлесі үшін».

47 лет назад (1979) родился БУРИБАЕВ Алан Аскарович — главный дирижер Государственного театра оперы и балета «Астана Опера», первый казахский дирижер, руководящий европейскими оркестрами, заслуженный деятель искусств Казахстана.

Уроженец Алматы. Окончил музыкальный колледж им. К. Байсеитовой, Венский университет музыки и сценического искусства, Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовая деятельность: главный дирижер Симфонического оркестра Астаны, генеральный музыкальный директор Мейнингенской государственной оперы Южной Тюрингии (Германия) (2004–2007); главный дирижер Симфонического оркестра Норрчепинга (Швеция), параллельно главный дирижер Брабантского оркестра (Нидерланды) (2006–2011); музыкальный руководитель Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии (Дублин) (с 2010 года); главный дирижер театра «Астана Опера», параллельно главный приглашенный дирижер симфонического оркестра Осаки (Япония) (с 2015 года).

В своей практике А. Бурибаев регулярно сотрудничает с Дрезденским, Лондонским, Роттердамским оркестрами, оркестром Осло, Немецким симфоническим оркестром (Берлин), Симфоническим оркестром Бирмингема, Королевским симфоническим оркестром, Лейпцигским Гевандхаузом, Мельбурнским симфоническим, Балтиморским симфоническим, Симфоническим оркестром Токио и другими. Дирижировал оперой «Пиковая дама» П. Чайковского в Лионской национальной опере. Работал с оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Национальным оркестром России, был приглашенным дирижером Большого театра России и NHK (самого знаменитого оркестра Японии).

В репертуаре дирижера — практически все лучшие образцы мировой музыкальной литературы: произведения западноевропейских, русских и советских композиторов. Дирижируя за рубежом, он всегда пропагандирует музыку казахских композиторов: Курмангазы, Абая, Л. Хамиди, А. и Г. Жубановых, М. Сагатова, Т. А. Бестыбаева — в Голландии, Ирландии, Германии, Швеции, Японии, где она неизменно вызывает живой интерес публики. В 2012 году была осуществлена европейская премьера жемчужины казахской национальной оперы «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди на сцене Государственной оперы Южной Тюрингии в новой редакции Бурибаева и режиссера Ансгара Хааса (Германия).

На занимаемой должности — с марта 2015 года.

44 года назад (1982) родился АХМЕТЗАКИРОВ Наиль Рафисович — руководитель Судебной администрации Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, специальность «юриспруденция» (2004); Современную гуманитарную академию Российской Федерации, специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит» (2008); Академию Генеральной прокуратуры Российской Федерации, специальность «прокурорский надзор» (2016).

Трудовая деятельность: служба в районной и областной прокуратуре Восточно-Казахстанской области (2004–2009); служба на различных руководящих должностях в Генеральной прокуратуре (2009–2015); служба на руководящих должностях в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре (2015–2017); руководитель Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК (2017–2018); заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента (2018–2019); руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (2019–2023).

На занимаемой должности — с января 2023 года.

Награжден орденом «Айбын» II степени; нагрудными знаками «Отличник прокуратуры РК» I степени, «Почетный юрист Казахстана»; почетным знаком «Үш би»; 17 юбилейными и ведомственными медалями.

43 года назад (1983) родился УРГЕНШБАЕВ Максат Галиханович — директор телеканала «24KZ».

Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова, специальность «журналистика».

Трудовая деятельность: редактор и корреспондент региональных СМИ (2001–2005); редактор, продюсер, главный редактор каналов «Caspionet» и «Kazakh TV», шеф-редактор канала «Хабар» АО «Агентство «Хабар»» (2006–2020); программный директор телеканала «24KZ» АО «Агентство «Хабар»» (2020–2025).

На занимаемой должности — с августа 2025 года.

38 лет назад (1988) родился АШКИН Арман Айтуганович — председатель правления АО «Фонд науки» Министерства науки и высшего образования РК.

Окончил KAIST — Корейский высший институт науки и технологий (2012).

Трудовая деятельность: специалист, главный специалист, начальник отдела по работе с зарубежными экспертами, начальник управления государственной научно-технической экспертизы АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (2012–2016); координатор проектов, руководитель проектной дирекции в АО «Фонд науки» (2016–2020); директор центра аналитики и прогнозирования в АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations»» (2020–2023); заместитель председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (2023–05.2025).

На занимаемой должности — с мая 2025 года.

Также в этот день родились:

118 лет назад (1908–1997) родился ЕРЗАКОВИЧ Борис Гиршевич — казахстанский музыкальный деятель, музыковед и композитор, член-корреспондент Академии наук Казахстана (1967), заслуженный деятель искусств Казахстана (1945), собиратель казахского музыкального фольклора, автор трудов о казахской музыке.

С 1931 года он собирал казахский музыкальный фольклор, записал около 2 500 песен. Б. Г. Ерзакович издал сборники «Народные песни Казахстана» (1955), «Казахские советские народные песни» (1959), сборники произведений народных композиторов-певцов Биржана, Мухита, Жаяу Мусы, Абая (1967–1970). Музыковедческие труды и статьи Ерзаковича посвящены истории музыкальной культуры Казахстана. Как композитор Ерзакович писал сочинения для оркестра: «Увертюра на казахские темы» (1936), поэма «Тулеген Тохтаров» (1944); два струнных квартета (1937, 1948); для фортепиано — вариации на народную тему «Япурай» (1945), соната (1947), «Маленький музыкант» (20 пьес на казахские темы, 1960); сборники хоров, песен, романсов, обработки народных казахских песен.