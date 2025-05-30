30 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1953 году опера «Дудар-ай» впервые была представлена зрителям в Казахском академическом театре оперы и балета. Либретто написал А. Хангелдин, музыка Е. Брусиловского, режиссер — К. Байсеитов.

Нежнейшее чувство любви между русской девушкой Мариям и казахским парнем передается через песню «Дудар-ай». Композитор умело применил ритмы и интонации казахских, русских мелодий, попытавшись найти общий музыкальный язык для двух народов. Звуки, мелодии песен «Дудар-ай», «О, сен кең дала», «Эх ты доля», использованных в качестве лейтмотива, внесли в произведение яркие краски. На премьере оперы партию Думана исполнил А. Умбетбаев, партию Мариям — Э. Епонешникова.

В 1995 году был создан «Модерн-Балет» таразского хореографа, танцора Габи Исмаилова. В мастерской Г. Исмаилова учатся балетному искусству воспитанники разных возрастов — и дети, и взрослые. По его мнению, в Таразе много талантливой молодежи, которую необходимо поддерживать.

В 2000 году в Алматы, во Дворце Республики, в рамках фестиваля «Приз традиций» состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвященной проблеме Аральского моря. Цель «Такыра» — привлечь внимание к трагедии Аральского региона, художественными средствами воздействовать на сознание людей, призвать их ответственно взглянуть на проблему сохранения среды обитания для потомков.

В 2003 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. Это дар городу от народа Казахстана.

В 2006 году в Алматы прошла презентация сборника воспоминаний известного казахского переводчика, заслуженного работника культуры КазССР Хасена Узденбаева (1904-1992). Книга называется «Хасен Өзденбаев — азамат, аудармашы, журналист». В сборнике публикуется рукопись Х. Узденбаева, написанная им в последние годы жизни, материалы по истории Оренбуржья — родного края автора, воспоминания об обучении в гимназии в Троицке и Оренбурге. Узденбаев Хасен Вахитович (1904-1992) родился в Карабалыкском районе Кустанайской области. С 1928 г. работал в СМИ. Репрессирован в августе 1938 года. После реабилитации, в 1955 г., Хасен Узденбаев долгие годы работал в КазТАГе (ныне «Казинформ» — прим. редактора).

В 2009 году в Алматы на площади Республики в честь 6000-летней истории кумыса состоялся фестиваль «Қымызмұрындық».

В 2011 году в 16 часов 35 минут местного времени на аэродром «Юбилейный» приземлился самолет АН-124 «Руслан», который доставил на космодром «Байконур» из Москвы казахстанский космический аппарат «KazSat-2».

Космический аппарат «KazSat-2» был создан на базе унифицированной космической платформы (УКП) «Яхта» в негерметичном исполнении и построен по модульному принципу — модуль унифицированной космической платформы и модуль полезной нагрузки. Срок активного существования КА «KazSat-2» составляет более 12 лет, технический ресурс — более 14 лет.

В 2012 году юная жительница Астаны Бибимарьям Омарова завоевала первое место в Международном детском конкурсе «Счастливое детство», который проходил в городе Лос-Анджелесе в штате Калифорния (США).

Успех юной певицы не случаен. Бибимарьям занимается пением с трех лет, она является победителем многочисленных песенных конкурсов, в том числе, конкурсов «Ән Орда», «Балбөбек».

В 2013 году участники международного музыкального фестиваля, посвященного творчеству Курмангазы, занесены в казахстанский аналог Книги рекордов Гиннесса.

В грандиозном концерте сводного оркестра на стадионе «Мунайши» приняли участие 1008 музыкантов из многих регионов Казахстана и соседней России.

В 2013 году имя известной поэтессы и мастерицы из города Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области Дамели Кусайынкызы включено в международную энциклопедию «Лучшие люди». Изделия Д. Кусайынкызы известны далеко за пределами Казахстана: юрты, национальные костюмы и предметы быта демонстрируются на многих выставках, народных праздниках и в музеях.

В 2014 году в Астане прошло торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Подвиги Сагадата Кожахметовича в Великой Отечественной войне навсегда вписаны в историю суверенного Казахстана. Жизненный путь С. Нурмагамбетова является образцом подражания для подрастающего поколения.

В 2015 году в турецком городе Мерсин открылось Почетное консульство Казахстана. Почетным консулом назначен один из известных турецких бизнесменов Ахмет Будан.

В 2017 году в Бангкоке завершился первый день Избирательного конгресса Международной федерации тяжелой атлетики. С большим отрывом от конкурентов президент казахстанской федерации Жанат Тусупбеков победил на выборах и стал одним из вице-президентов МФТА.

В 2022 году Международный гроссмейстер и президент Федерации шахмат Алматы Жансая Абдумалик, выступающая за OSG Baden-Baden в женской Бундеслиге (Германия), сообщила о победе своей команды на своей странице в Instagram. Команда OSG Baden-Baden, за которую она выступала в женской Бундеслиге, досрочно одержала победу.

В 2023 году в Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады Республики Казахстан. В масштабном мероприятии на Центральном стадионе приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Для зрителей подготовили видеоролик «Древний Тараз» о богатой истории Тараза, а также театрализованное представление «Бабалар рухы». Спартакиада Республики Казахстан проводится раз в четыре года.

В 2023 году приняли участие более 1000 спортсменов со всех регионов страны. Это одно из важных спортивных событий в истории страны. Основная цель Спартакиады — выявить сильнейших спортсменов для национальных сборных команд по летним видам спорта и определить претендентов для участия в международных соревнованиях, в том числе лицензионных соревнованиях на Олимпийские игры Париж-2024.

В 2024 году в Лондоне прошел шестой Международный Евразийский кинофестиваль, который является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании. В финал вошли 7 фильмов, а картина «Happy Independence Day» режиссера Камилы Сагынткан из Казахстана одержала победу в номинации «Лучший короткометражный фильм». «Казахские фильмы отличаются сюжетами и продуманностью сценария, прекрасной и убедительной актерской игрой. За это их ценят зрители за рубежом. Казахстанский кинематограф неизменно развивается, и победа фильма «Happy Independence Day» является подтверждением его важной роли в мировом кинематографе», — прокомментировала основатель фестиваля Анна Лари.

В 2024 году с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-27». Космический грузовик доставил на МКС 2,5 тонн грузов для поддержания работы станции и жизнедеятельности экипажей космонавтов.