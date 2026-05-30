30 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ



В 1953 году опера «Дудар-ай» впервые была представлена зрителям в Казахском академическом театре оперы и балета. Либретто написал А. Хангельдин, музыка Е. Брусиловского, режиссер — К. Байсеитов.

Нежнейшее чувство любви между русской девушкой Мариям и казахским парнем передается через песню «Дудар-ай». Композитор умело применил ритмы и интонации казахских и русских мелодий, попытавшись найти общий музыкальный язык для двух народов. Звуки и мелодии песен «Дудар-ай», «О, сен кең дала», «Эх ты, доля», использованных в качестве лейтмотива, внесли в произведение яркие краски. На премьере оперы партию Думана исполнил А. Умбетбаев, партию Мариям — Э. Епонешникова.

В 1995 году был создан «Модерн-Балет» таразского хореографа и танцора Габи Исмаилова. В мастерской Г. Исмаилова обучаются балетному искусству воспитанники разных возрастов — и дети, и взрослые. По его мнению, в Таразе много талантливой молодежи, которую необходимо поддерживать.

В 2000 году в Алматы, во Дворце Республики, состоялась премьера первой казахской рок-оперы-балета «Такыр», посвященной проблеме Аральского моря. Показ прошел в рамках фестиваля «Приз традиций». Цель «Такыра» — привлечь внимание к трагедии Аральского региона, художественными средствами воздействовать на сознание людей, призвать их ответственно взглянуть на проблему сохранения среды обитания для потомков.

В 2003 году в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника великому казахскому поэту Жамбылу Жабаеву. Это подарок городу от народа Казахстана.

В 2006 году в Алматы прошла презентация сборника воспоминаний известного казахского переводчика, заслуженного работника культуры КазССР Хасена Узденбаева (1904–1992). Книга называется «Хасен Озденбаев — азамат, аудармашы, журналист». В сборнике опубликованы рукопись Х. Узденбаева, написанная им в последние годы жизни, материалы по истории Оренбуржья — родного края автора, воспоминания об обучении в гимназии в Троицке и Оренбурге. Узденбаев Хасен Вахитович (1904–1992) родился в Карабалыкском районе Кустанайской области. С 1928 года работал в СМИ. Репрессирован в августе 1938 года. После реабилитации в 1955 году Хасен Узденбаев долгие годы работал в КазТАГе (ныне «Казинформ» — прим. редактора).

В 2009 году в Алматы на площади Республики в честь 6000-летней истории кумыса состоялся фестиваль «Қымызмұрындық».

В 2011 году в 16 часов 35 минут местного времени на аэродром «Юбилейный» приземлился самолет Ан-124 «Руслан», который доставил на космодром «Байконур» из Москвы казахстанский космический аппарат «KazSat-2».

Космический аппарат «KazSat-2» был создан на базе унифицированной космической платформы «Яхта» в негерметичном исполнении и построен по модульному принципу — модуль унифицированной космической платформы и модуль полезной нагрузки. Срок активного существования КА «KazSat-2» составляет более 12 лет, технический ресурс — более 14 лет.

В 2012 году юная жительница Астаны Бибимарьям Омарова завоевала первое место в Международном детском конкурсе «Счастливое детство», который проходил в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

Успех юной певицы не случаен. Бибимарьям занимается пением с трех лет, она является победителем многочисленных песенных конкурсов, в том числе «Ан Орда» и «Балбобек».

В 2013 году участники международного музыкального фестиваля, посвященного творчеству Курмангазы, были занесены в казахстанский аналог Книги рекордов Гиннесса.

В грандиозном концерте сводного оркестра на стадионе «Мунайши» приняли участие 1008 музыкантов из многих регионов Казахстана и соседней России.

В 2013 году имя известной поэтессы и мастерицы из Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области Дамели Кусайынкызы было включено в международную энциклопедию «Лучшие люди». Изделия Д. Кусайынкызы известны далеко за пределами Казахстана: юрты, национальные костюмы и предметы быта демонстрируются на многих выставках, народных праздниках и в музеях.

В 2014 году в Астане прошло торжественное открытие бюста Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны Республики Казахстан, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

Подвиги Сагадата Кожахметовича в Великой Отечественной войне навсегда вписаны в историю суверенного Казахстана. Жизненный путь С. Нурмагамбетова является образцом для подражания подрастающему поколению.

В 2015 году в турецком городе Мерсин открылось Почетное консульство Казахстана. Почетным консулом назначен один из известных турецких бизнесменов Ахмет Будан.

В 2017 году в Бангкоке завершился первый день Избирательного конгресса Международной федерации тяжелой атлетики. С большим отрывом от конкурентов президент казахстанской федерации Жанат Тусупбеков победил на выборах и стал одним из вице-президентов МФТА.

В 2022 году международный гроссмейстер и президент Федерации шахмат Алматы Жансая Абдумалик, выступающая за OSG Baden-Baden в женской Бундеслиге (Германия), сообщила о победе своей команды на странице в Instagram. Команда OSG Baden-Baden досрочно одержала победу в женской Бундеслиге.

В 2023 году в Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады Республики Казахстан. В масштабном мероприятии на Центральном стадионе приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов и аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Для зрителей подготовили видеоролик «Древний Тараз» о богатой истории города, а также театрализованное представление «Бабалар рухы». Спартакиада Республики Казахстан проводится раз в четыре года.

В 2023 году в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов со всех регионов страны. Это одно из важных спортивных событий в истории страны. Основная цель Спартакиады — выявить сильнейших спортсменов для национальных сборных команд по летним видам спорта и определить претендентов для участия в международных соревнованиях, в том числе в лицензионных соревнованиях на Олимпийские игры Париж-2024.

В 2024 году в Лондоне прошел шестой Международный Евразийский кинофестиваль, который является единственной площадкой для продвижения кинематографа стран Евразии в Великобритании. В финал вошли семь фильмов, а картина «Happy Independence Day» режиссера Камилы Сагынткан из Казахстана одержала победу в номинации «Лучший короткометражный фильм».

«Казахские фильмы отличаются интересными сюжетами, продуманностью сценария, прекрасной и убедительной актерской игрой. За это их ценят зрители за рубежом. Казахстанский кинематограф неизменно развивается, и победа фильма Happy Independence Day является подтверждением его важной роли в мировом кинематографе», — прокомментировала основатель фестиваля Анна Лари.

В 2024 году с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27». Космический грузовик доставил на МКС 2,5 тонны грузов для поддержания работы станции и жизнедеятельности экипажей космонавтов.

В 2025 году в Астане начались международные соревнования — этап Кубка мира Евразийской лиги по конкуру и Международный турнир по выездке. Свое мастерство продемонстрировали более 60 спортсменов из Армении, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. В их числе — сильнейшие спортсмены Евразийской лиги, как победители предыдущих этапов, так и перспективные дебютанты.

В 2025 году Нора Джеруто принесла Казахстану «золото» на чемпионате Азии по легкой атлетике. Казахстанская легкоатлетка выиграла финальный забег на дистанции 3000 метров с препятствияиями, показав на финише результат 09:10.46.