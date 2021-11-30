30 малообеспеченных семей и сирот стали новоселами в Актобе в преддверии Дня Первого Президента РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Первого Президента 30 малообеспеченных семей и детей - сирот получили ключи от новых квартир в доме, построенном в жилом массиве Нур-Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Многодетная семья Улмекен Аккасановой ждала заветные квадратные метры не один год. Сегодня она стала обладательницей просторной и светлой трёхкомнатной квартиры.

«У нас четверо сыновей, старшему 18, самому младшему - 8 лет. Благодарю Президента, руководителей области, за то, что нам больше не надо скитаться. До этого жили в съемных квартирах, ютились у родственников. Было нелегко, но теперь у нас есть своя крыша над головой», - поделилась радостью Улмекен Аккасанова.

По словам акима области Ондасына Уразалина, в очереди на получение жилья в Актобе состоит 24 тысячи человек.

«Первые годы Независимости принесли с собой немало трудностей, которые мы смогли преодолеть благодаря дальновидной политике Елбасы, веры в него народа и трудолюбию. Укрепилась экономика, пришли инвестиции, развивалось предпринимательство, и, как следствие, появилась возможность решать социальные проблемы.

В настоящее время в Актобе в очереди на получение жилья состоят 24 тысячи земляков. Согласно поручениям Главы государства, принимаются меры по повышению благосостояния и обеспечению жильем населения. В этом году по области введено более одного миллиона квадратных метров жилья. Сегодня ввели в эксплуатацию этот дом, радует, что 30 квартир в нем предоставлены очередникам. До конца года еще не один такой дом, как в Актобе, так и в районах области, будет сдан в эксплуатацию», - отметил О. Уразалин.

До конца текущего года по области планируется обеспечить жильем не один десяток нуждающихся, многодетных семей.