+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

30 малообеспеченных семей и сирот стали новоселами в Актобе в преддверии Дня Первого Президента РК

30 Ноября 2021 19:15
Поделиться:
30 малообеспеченных семей и сирот стали новоселами в Актобе в преддверии Дня Первого Президента РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Первого Президента 30 малообеспеченных семей и детей - сирот получили ключи от новых квартир в доме, построенном в жилом массиве Нур-Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Гвардейцы провели Уроки Елбасы в честь Дня Первого Президента
Более 1000 юных добристов приняли участие во флешмобе Какие телепроекты смогут увидеть казахстанцы в честь Дня Первого Президента РК Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели на заседании депутатской группы «Өңір»

Многодетная семья Улмекен Аккасановой ждала заветные квадратные метры не один год. Сегодня она стала обладательницей просторной и светлой трёхкомнатной квартиры.

«У нас четверо сыновей, старшему 18, самому младшему - 8 лет. Благодарю Президента, руководителей области, за то, что нам больше не надо скитаться. До этого жили в съемных квартирах, ютились у родственников. Было нелегко, но теперь у нас есть своя крыша над головой», - поделилась радостью Улмекен Аккасанова.

По словам акима области Ондасына Уразалина, в очереди на получение жилья в Актобе состоит 24 тысячи человек.

«Первые годы Независимости принесли с собой немало трудностей, которые мы смогли преодолеть благодаря дальновидной политике Елбасы, веры в него народа и трудолюбию. Укрепилась экономика, пришли инвестиции, развивалось предпринимательство, и, как следствие, появилась возможность решать социальные проблемы.

В настоящее время в Актобе в очереди на получение жилья состоят 24 тысячи земляков. Согласно поручениям Главы государства, принимаются меры по повышению благосостояния и обеспечению жильем населения. В этом году по области введено более одного миллиона квадратных метров жилья. Сегодня ввели в эксплуатацию этот дом, радует, что 30 квартир в нем предоставлены очередникам. До конца года еще не один такой дом, как в Актобе, так и в районах области, будет сдан в эксплуатацию», - отметил О. Уразалин.

До конца текущего года по области планируется обеспечить жильем не один десяток нуждающихся, многодетных семей.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Жилье   #Первый Президент - Елбасы  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Гвардейцы провели Уроки Елбасы в честь Дня Первого Президента
Более 1000 юных добристов приняли участие во флешмобе
Какие телепроекты смогут увидеть казахстанцы в честь Дня Первого Президента РК
Проблемные вопросы переселенцев рассмотрели на заседании депутатской группы «Өңір»
Популярное
1 Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
2 В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
3 654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
5 Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
6 Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Читайте также
19-летнюю девушку сбил грузовик на пешеходном переходе в Актобе
Какие телепроекты смогут увидеть казахстанцы в честь Дня Первого Президента РК
Министерство финансов Казахстана призвало предпринимателей не поддаваться на провокации
В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
103 автомобиля эвакуировано в Талдыкоргане
Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив