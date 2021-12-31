30% личного состава полиции будут дежурить в новогоднюю ночь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В новогодние дни в Северо-Казахстанской области полицейские будут работать в усиленном режиме. На рабочих местах будут находиться 30% личного состава полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, несмотря на отсутствие массовых мероприятий, стражи порядка увеличат в Петропавловске число нарядов, приблизят их маршруты к возможным местам массового скопления людей.

Безопасность людей по области будут обеспечивать 410 сотрудников полиции. Управление силами и средствами осуществляет дежурная смена, которую возглавляет оперативный дежурный по области. До 08:00 часов 1-го января он будет собирать информацию о состоянии правопорядка в регионе, координировать действия подразделений. Это наиболее ответственная должность, которую доверяют только самым опытным сотрудникам.

Новый 2022-й год встретит на рабочем месте подполковник полиции Нурлан Кусаинов.

«Как показывает практика, празднование Нового года в СКО обычно проходит спокойно. Число вызовов, как правило, возрастает в первых числах января. Тем не менее, дежурство в праздник — большая ответственность, а значит, и доверие для всей смены», - сказал Н.Кусаинов.

Дежурную смену лично поздравил начальник департамента полиции Марат Тулебаев. Из зала Центра оперативного управления он передал поздравление всем дежурным сотрудникам, личному составу полицейского ведомства, жителям и гостям области, пожелав спокойствия, тепла и уюта в Новом году.

«Главная задача полиции — создать условия для безопасного проживания граждан. И в эти праздничные дни мы работаем в усиленном варианте несения службы, чтобы обеспечить покой и безопасность земляков», — сказал М.Тулебаев.



