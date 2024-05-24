30-летний юбилей Димаша Кудайбергена: Путь к мировой славе

В свой тридцатый день рождения Димаш Кудайберген выступит на юбилейном концерте в Стамбуле. Всемирно известный артист из Казахстана поделился фотографией со стадиона «Бешикташ», где состоится это событие. «Готовлюсь к своему 30-летию. До шоу осталось 4 дня!» — написал он под одной из публикаций в социальных сетях. В связи с этим Агентство Kazinform подготовило материал о его пути к мировой славе.

Димаш Кудайберген — это имя, ставшее символом изысканного вокального таланта и музыкального гения. Родившийся в Актобе 24 мая 1994 года Димаш покорил мировую сцену своим необыкновенным голосом, охватывающим широкий диапазон октав и способным передавать глубокие эмоции.

Его музыкальный путь начался в детстве: в возрасте пяти лет Димаш начал брать уроки фортепиано и пения в детской студии при музыкальном колледже имени А. Жубанова. Уже в шесть лет, в 2000 году, он одержал победу на национальном конкурсе пианистов «Айналайын».

В 2014 году он окончил музыкальный колледж имени А. Жубанова по специальности «Бельканто». Каждый год Димаш совершенствовал свои навыки и погружался в различные музыкальные жанры. Затем он поступил на факультет современной музыки Казахского национального университета искусств в Астане, который окончил 27 июня 2018 года по специальности «Вокал».

В период с 2010 по 2013 годы Димаш выиграл четыре крупных вокальных конкурса: «Звонкие голоса Байконура», «Жас Қанат», «Восточный базар» на Украине и «Мейкин Азия» в Кыргызстане. Победа на национальном конкурсе «Жас Қанат» в 2012 году принесла ему национальную известность, тогда жюри поставило ему высший балл — 180 из 180 возможных.

Настоящий взлет к мировой славе произошел после его участия в китайском шоу «Singer 2017». Его исполнение песни «SOS d'un terrien en détresse» взорвало интернет, и миллионы людей по всему миру влюбились в его голос. Он стал звездой мирового уровня, получив множество наград и номинаций за свои выдающиеся творческие достижения.

Photo credit: dimashnews.com

В январе 2019 года Димаш Кудайберген присоединился к телевизионному конкурсу «Super Vocal» для классических певцов в Китае в качестве судьи. В начале того же года он покорил американскую аудиторию, приняв участие в шоу CBS «The World's Best», где отметили, что у него самый широкий вокальный диапазон в мире и назвали «Человеком в шесть октав». Несмотря на то, что он был фаворитом, Димаш вышел из полуфинала, чтобы дать шанс молодым исполнителям, после исполнения песен «SOS d'un terrien en détresse», «All by Myself» и «Adagio».

Фото: dimashnews.com

Дебютный альбом Димаша «iD» стал платиновым за 37 секунд и трижды платиновым в течение первого часа. 29 июня он провел свой второй крупный сольный концерт «Арнау» на стадионе «Астана Арена», который собрал 40 тысяч зрителей.

Arnau Envoy Solo Show Photo credit: dimashnews.com

Фото: dimashnews.com

Димаш сотрудничал с российским композитором Игорем Крутым над различными песнями и присоединился к юбилейному туру Крутого, выступив в Нью-Йорке, Дубае, Минске и Дюссельдорфе. Он получил награду «Вокалист года в классической музыке» и специальный приз «Открытие года» на российской национальной музыкальной премии. Первый сольный концерт Димаша в США «Arnau Envoy» в Нью-Йоркском Barclays Center собрал 19 тысяч зрителей из 63 стран.

Фото: dimashnews.com

У Димаша было 4 тура: «Unforgettable Day» в 2016 году, «D-Dynasty» в 2017-2019 годах, «Arnau» в 2019-2022 годах, «Stranger» в 2022-2023 годах. Такие популярные песни, как «Любовь уставших лебедей», «Smoke», «Когда я тебя нашел» и «Stranger» завоевали сердца фанатов по всему миру своей легкостью и глубиной. Канал Димаша на YouTube сейчас имеет 2,45 миллиона подписчиков и 466,741,105 просмотров, а его аккаунт в Instagram насчитывает 4,1 миллиона подписчиков или, правильнее сказать, «Dears», как называется его фан-клуб.

Фото: dimashnews.com

Помимо музыки Димаш снимался в кино и работал моделью для модных брендов и журналов, таких как Elle, L'Officiel Hommes, Cosmopolitan, Men's Health и других.

Фото: The Love of Tired Swans

Его гуманитарная деятельность также играет значительную роль в его жизни. Ранее сообщалось о его пожертвованиях и концерте в поддержку пострадавших от паводков. В 2015 году Димаш Кудайберген проявил свой филантропический дух, организовав благотворительный концерт в Атырау вместе с казахским поп-певцом Досымжаном Танатаровым, чтобы собрать средства на лечение пятилетней девочки. В том же году он также выступал на Большом благотворительном балу в Шымкенте, Кызылорде и Уральске, поддерживая детей с нарушениями слуха и речи, организованным фондом Алпамыса Шаримова.

Фото: Kazinform

В начале 2016 года Димаш присоединился к кампании «Твори добро», помогая людям с ограниченными возможностями и финансовыми трудностями. Он выступал на благотворительном мероприятии «100 бабушек и дедушек» в Астане, помогая пожилым людям. Благодаря концерту «Незабываемый день» в Актобе семь нуждающихся семей получили необходимую финансовую помощь.

Благотворительные усилия Димаша продолжились на Большом благотворительном балу 2016 года в Уральске, где он поддержал студентов с нарушением зрения, и на церемонии вручения премии Top Chinese Music Awards 2017, где он выставил на аукцион свой костюм для помощи детям с отравлением свинцом. Он также выступал на благотворительных гала-концертах в Париже и Каннах и поддерживал различные благотворительные инициативы, включая фонды Smile Angel Foundation и Kazakh Snow Leopard Foundation.

Фото: dimashnews.com

В 2019 и 2020 годах Димаш оказывал значительную поддержку в период пандемии COVID-19 и сотрудничал с Michael Kors в рамках кампании Food Is Love, подчеркивая глобальные проблемы голода. Его обширная благотворительная деятельность продолжилась назначением его амбассадором Project C.U.R.E. и участием в значительных международных мероприятиях, продвигающих мир и благотворительность.

«Dears», фанаты Димаша, уже начали праздновать и поздравлять своего любимого артиста в комментариях. Они пишут: «Наилучшие пожелания и множество благословений в честь вашего 30-летия!», «Пусть ваш день рождения будет счастливым, благословенным и полным всех людей, которых вы любите, пусть вы и ваши близкие всегда будете здоровыми и успешными. Долгой счастливой жизни лучшему в моем сердце!», «С начала 2018 года я ваш преданный фанат, так счастлив за ваше 30-летие! Уверен, это будет потрясающий концерт, не могу дождаться!».

Фото: dimashnews.com

Фаджрул Рахман, посол Индонезии в Казахстане и Таджикистане, присоединился к поздравлениям и написал: «С днем рождения, Димаш! 30 лет — это новое начало для вашей карьеры!» под постом в Instagram.

Так как это день рождения Димаша, стоит вспомнить подарки, которые он получал на протяжении своей карьеры. Например, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил Димашу щенка породы тазы. В 2021 году фанаты в Боливии отметили день рождения Димаша, запустив рекламные грузовики с видео его выступлений, проезжающие по городу Ла-Пас.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Поклонники также подарили Димашу звезду в его честь и золотой микрофон с его именем. В Дубае артист получил в подарок верблюда, а в Нью-Йорке ему был подарен эксклюзивный экземпляр наручных часов стоимостью более $389,000. На Times Square на большом экране были показаны фотографии Димаша. В Киеве ему подарили Церемониальную булаву, а в Екатеринбурге — шахматы, сделанные из драгоценных камней. Поклонники также дарят подарки во время встреч; некоторые из подаренных футболок Димаш носит в повседневной жизни.