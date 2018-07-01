30-летний проходчик погиб на руднике в Риддере

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Комиссия расследует несчастный случай со смертельным исходом, произошедший на Долинном руднике в городе Риддере ночью 20 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт гибели 30-летнего рабочего подтвердили в департаменте внутренних дел Восточно-Казахстанской области.

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 277 УК РК (нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ). Проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия», - сообщается в полученной официальной информации.

Как стало известно из неофициальных источников, проходчик участка был прижат погрузо-доставочной машиной. К моменту приезда автомобиля скорой помощи пострадавший скончался. У рабочего были повреждены жизненно важные кровеносные сосуды на ноге, пострадавший потерял слишком много крови.