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30-летний мужчина избил до смерти односельчанина в Алматинской области

25 Октября 2019 17:17
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30-летний мужчина избил до смерти односельчанина в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полицейские задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в смерти своего односельчанина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В ночь на 24 октября в дежурную часть Панфиловского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов села Ушарал избивают человека. Отреагировавшие на вызов полицейские обнаружили на месте происшествия тело 55-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти – мужчина был жестоко избит.

«Преступление уже раскрыто. Сотрудникам Панфиловской районной полиции по «горячим следам» удалось установить и задержать подозреваемого, оказавшимся 30-летний жителем этого же села, который сразу же сознался в совершении тяжкого преступления. Выяснилось, что убийство односельчанина совершено им в ходе ссоры, возникшей при распитии алкоголя» - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту убийства проводится согласно ст. 99 УК РК. Подозреваемый в преступлении мужчина помещен под стражу в ИВС Панфиловского РОП.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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