30-летний казахстанец погиб в Южной Корее

Казахстанский рабочий погиб в Южной Корее во время очистки сточных вод. По предварительным данным, его ударило током, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Yonhap News.

Несчастный случай произошел днем 8 апреля на очистном сооружении завода по производству стекла в городе Чонджу. Местная полиция и органы Министерства занятости и труда уже проводят расследование произошедшего. Причем данный стекольный завод подпадает под корейский Закон о наказании за тяжкие несчастные случаи.

По предварительным данным, 30-летний казахстанец получил сильный удар током, позже был доставлен в больницу, где и скончался.

В Министерстве иностранных дел РК подтвердили смерть казахстанца на заводе в Корее.