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    10:39, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    30-летний казахстанец погиб в Южной Корее

    Южная Корея
    Фото: pixabay.com

    Казахстанский рабочий погиб в Южной Корее во время очистки сточных вод. По предварительным данным, его ударило током, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Yonhap News.

    Несчастный случай произошел днем 8 апреля на очистном сооружении завода по производству стекла в городе Чонджу. Местная полиция и органы Министерства занятости и труда уже проводят расследование произошедшего. Причем данный стекольный завод подпадает под корейский Закон о наказании за тяжкие несчастные случаи.

    По предварительным данным, 30-летний казахстанец получил сильный удар током, позже был доставлен в больницу, где и скончался.

    В Министерстве иностранных дел РК подтвердили смерть казахстанца на заводе в Корее.

    — Погиб на производстве, сейчас связываемся с родственниками и оформляем все необходимые документы, — сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

    Теги:
    Корея Айбек Смадияров СМИ МИД РК Происшествия Мировые новости
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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