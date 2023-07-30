30-летний актюбинец задержан с 22 свертками наркотического вещества

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе ОПМ «Карасора-2023» полицейские изъяли у 30 –летнего жителя Актюбинской области 22 свертка наркотического вещества. По результатам экспертизы изъятое вещество является «пирролидиновалерофенон (а-PVP)», общим весом 16,40 грамм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.
Мужчина пояснил, что приобрёл свертки с содержимым в интернет –магазине через социальную сеть Telegram.
Также в ходе проведенного обыска по месту жительства задержанного изъято 9 свёртков, обмотанных полиэтиленовым пакетом, с порошкообразным веществом.
Согласно заключению экспертизы, в свертках находился «мефедрон», общим весом 7,55 грамм.