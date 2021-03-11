30-летнего иностранца задержали за кражу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

О краже личного имущества в полицию сообщил владелец контейнера. Неизвестный проник в помещение путем разбития пластикового окна.

Установлено, что 30-летний гражданин Российской Федерации приехал в Казахстан на заработки. Вечером, обнаружив отверстие в заборе, он тайно проник в один из гаражных кооперативов Нур-Султана. Воспользовавшись отсутствием охранника на момент совершения преступления, мужчина проник в контейнер и совершил кражу строительных инструментов и автозапчастей. Однако краденое он выносил постепенно в течение 3-4 дней.

Причиненный ущерб хозяину помещения оценивается на сумму более 800 тысяч тенге. В копилке злоумышленника оказались комплект летних колес с дисками, штроборез и перфоратор. На последней краже мужчина был задержан с поличным сотрудниками полиции, патрулирующими территорию. Он признал свою вину.

Выяснилось, что гражданин и ранее привлекался к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

