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    19:08, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    30-летию Независимости Казахстана посвятили забег в Сарани

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    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Сарани состоялся легкоатлетический забег в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. В нём приняли участие 250 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В забеге приняли участие не только местные спортсмены, но и любители бега из других городов области, а также Нур-Султана, Алматы, Петропавловска.

    Бегуны соревновались в трёх дистанциях: на 3, 7 и 14 километров. Все участники, независимо от результата, получили сертификаты. Лучшим вручили подарки.

    В Сарани забеги вошли в традицию. Здесь проводятся весенняя и осенняя легкоатлетические эстафеты, полумарафон «Жеңіс».


    Теги:
    Спорт 30 лет Независимости Карагандинская область
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