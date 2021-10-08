30-летию Независимости Казахстана посвятили забег в Сарани

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В Сарани состоялся легкоатлетический забег в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан. В нём приняли участие 250 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В забеге приняли участие не только местные спортсмены, но и любители бега из других городов области, а также Нур-Султана, Алматы, Петропавловска.

Бегуны соревновались в трёх дистанциях: на 3, 7 и 14 километров. Все участники, независимо от результата, получили сертификаты. Лучшим вручили подарки.

В Сарани забеги вошли в традицию. Здесь проводятся весенняя и осенняя легкоатлетические эстафеты, полумарафон «Жеңіс».