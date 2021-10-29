30-летию Независимости Казахстана посвятили конференцию в Румынии

БУХАРЕСТ – НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Казахстана совместно с Политехническим университетом Бухареста организовало научно-практическую конференцию, посвящённую 30-летию независимости Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В мероприятии, прошедшем в режиме видеоконференции, приняли участие видные парламентарии и руководство государственных органов, представители научных, деловых и академических кругов двух стран.

В своём выступлении заместитель министра иностранных дел РК Ерлан Алимбаев обозначил ключевые направления развития многовекторной внешней политики нашей страны и высокую активность нашего государства в рамках международных организаций, в том числе успешные председательства в ОБСЕ, СБ ООН, ОИС и др., а также его весомый вклад в глобальное движение за мир без ядерного оружия. По его словам, Нур-Султан и Бухарест достигли высокого уровня взаимопонимания по широкому кругу вопросов и постоянно работают над реализацией конкретных проектов сотрудничества в различных сферах.

В свою очередь, Государственный секретарь МИД Румынии Дан Некулаэску отметил высокий уровень взаимодействия между двумя внешнеполитическими ведомствами, в том числе регулярный обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня.

Посол Казахстана в Румынии Нурбах Рустемов подчеркнул, что под руководством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева страна уверенно вступила в эпоху глобализации и индустриализации и благодаря совместным усилиям всех казахстанцев уверенно движется к поставленным целям, также обозначив инициированные Главой государства реформы, направленные на реализацию важных демократических процессов нашего государства. Он подчеркнул, что Румыния является важным для Казахстана европейским партнёром, с которым выстроено взаимовыгодное партнерство в политической и торгово-экономической сферах, а также в рамках международных организаций. Ярким свидетельством сближения двух стран в культурной сфере Посол назвал открытие в сентябре 2020 г. бюста великого казахского поэта Абая и в сентябре 2021 г. сквера «Казахстан» в Бухаресте и бюста классика румынской литературы Михая Эминеску в Нур-Султане.

По случаю юбилея независимости Казахстана с видеообращениями к участникам конференции выступили председатель Сената и экс-Президент Румынии, сопредседатели межпарламентских групп дружбы двух государств – Ольга Перепечина, Кристиан Цыгырлаш, Амерхан Рахимжанов, а также председатель Комитета по внешней политике Сената Румынии Розалия Биро.

Председатель Сената Румынии Анка Драгу, поздравив народ Казахстана с 30-летием независимости, отметила поддержку Бухарестом многих инициатив Нур-Султана на международной арене и сложившееся между двумя государствами конструктивное взаимодействие по широкому спектру вопросов.

Экс-президент Румынии Эмиль Константинеску отметил, что Казахстан предпринял значимые шаги для укрепления своего регионального лидерства, в том числе в рамках международных организаций. На его взгляд, Казахстану удалось успешно сфокусировать свои усилия на устойчивом развитии и грамотном управлении природными ресурсами и человеческим капиталом.

Казахстанские и румынские парламентарии отметили положительную динамику развития межпарламентских контактов, основанных на дружеских отношениях двух стран, доверии и взаимоуважении, в том числе на площадках ПА ОБСЕ и ОБСЕ.

В свою очередь, сопредседатель казахстанско-румынской Межправительственной комиссии, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Талгат Момышев осветил основные направления сотрудничества в экономической и научно-технической сферах.

По линии сотрудничества в области образования, Ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва Ерлан Сыдыков, напомнив о том, что возглавляемый им вуз заключил меморандумы о сотрудничестве с рядом румынских вузов, предложил организовать в ближайшем будущем конференцию ректоров двух стран, а Ректор Политехнического университета Румынии Михня Костою, также отметивший солидный уровень двустороннего сотрудничества в сфере образования, сообщил о готовности вуза предоставить в его рамках гранты на обучение казахстанским студентам.

В заключение участники мероприятия поздравили Казахстан с юбилеем независимости и пожелали всем казахстанцам успехов и процветания.