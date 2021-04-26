30-летие Независимости: в Жамбылской области реализуется проект «Таразға тарту»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках 30-летия Независимости в Жамбылской области реализуется проект «Таразға тарту», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта, в качестве подарка областному центру, районы Жамбылской области благоустроят городские скверы, окраины города.

Как рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в акимате города Тараза, по утвержденному плану работ по благоустройству и озеленению парков, скверов и каналов реализуются спонсорские проекты. Районные акиматы, управления и департаменты вносят посильный вклад в благоустройство областного центра с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Эскизы проектов согласованы с главным архитектором области. В новых городских скверах будут разбиты зеленые газоны, установлены малые архитектурные формы, скамейки, урны, светильники, площадки стрит-воркаута.

Так, на пересечении центральных улиц Абая и Байзак батыра участки закреплены за Меркенским и Сарысуским районами. Меркенцы начали обрезку сухостоя, подготовку площадки для стрит-воркаута. Сарысусцы облагораживают зеленый периметр перед одним из медицинских центров. В центре города работают специалисты из Таласского района, по улице Казыбек би, рядом со зданием филиала Нацбанка, на участке в 0,47 га постелют брусчатку, установят скамейки с урнами, беседки.

Шуский, Мойынкумский и Жамбылский районы закреплены на участках в микрорайонах по улице Сейфуллина. Идут работы по разбивке клумб и цветников, обустройству тротуаров, установке освещения, скамеек и урн, обновлению арычных лотков.

Работы по благоустройству участка по улице Каратая Турысова проводит акимат Кордайского района. Здесь планируется создание детской и воркаут площадок до 100 квадратов, тротуарной плиткой покроют 1,7 тыс кв. метров, асфальтом – 705 кв. метров. Площадь озеленения составит 7,4 тыс кв. метров. Установят светильники, скамейки, урны, обновят 420 м арычных лотков.

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, проведение работ по благоустройству Тараза в рамках проекта «Таразға тарту» проинспектировал аким области Бердибек Сапарбаев.

«Наша главная задача – благоустроить скверы, парки, дороги, дворы таким образом, чтобы они приносили максимальную пользу людям. Формирование комфортной городской среды должно стать главной задачей властей Тараза», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Аким города Ержан Жилкибаев отметил важность того, чтобы город развивался равномерно и жители окраин пользовались такими же благами цивилизации, как и в центре.

«Должна быть полицентричность, - сказал Ержан Жилкибаев, – город без окраин. Должен быть баланс, не только центр города должен развиваться. Во всех уголках города должны быть удобства для жителей, свой досуг, куда дети пойдут – школы, больницы, социальные объекты, парки, скверы. У каждого округа должен быть центр притяжения. Поэтому в трехгодичной программе развития города первым делом мы делаем акцент на инфраструктуру».