30-летие Независимости: три фундаментальных вывода выделил Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три фундаментальных вывода за 30-летие Независимости выделил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы отметили 30-летие Независимости РК в очень непростой период. Конечно, по-прежнему бушует пандемия, которая сильно ударила по экономике страны и по социальному самочувствию граждан и что скрывать в целом по общему уровню оптимизма. В такие моменты банальной и по-человечески понятной досады, наверное, можно легко уйти в критиканство, нигилизм, но это несправедливо. Мы смогли построить состоявшееся государство. За 30 лет сделали гигантский шаг в развитие. Думаю, можно выделить три фундаментальных вывода. Первое - мы сохранили единство и согласие. Об этом многие говорят и это правильно. Но мы всегда должны помнить, что только сплоченность позволяет развиваться, конфликты, дискриминация, деление - это путь в никуда», - отметил Даурен Абаев.

Второй фундаментальный вывод - забота о гражданах.

«Можно сколько угодно критиковать социальную политику в нашей стране, но буквально по пальцам можно пересчитать страны, где такой обширный социальный пакет, как у нас. Мы даём и адресную социальную помощь, у нас базовая бесплатная медицина, гранты на обучение в вузах, бесплатное поступление в колледжи. У нас есть программы льготного жилищного кредитования и многое другое.

Третье - реформаторский дух. По многим параметрам мы первые среди стран СНГ. Мы первыми провели радикальные рыночные реформы, создали благоприятный инвестклимат, первыми провели внятную пенсионную реформу. Мы первыми создали электронное правительство. Мы научились строить города посреди степей. Это три составляющих фундамента - духа казахстанской Независимости. Благодаря ему мы смогли воспитать достойное молодое поколение: смелое, амбициозное, патриотичное. За примерами не нужно ходить далеко. Буквально недавно на чемпионате мира по гандболу в Испании наши девушки не растерялись, когда организаторы включили старый гимн, а спели наш государственный гимн а капелла. Наверное, это не мегаподвиг, а показательный случай. Наша молодежь гордится своей страной, готова биться и отстаивать ее честь. Это яркий, приятный пример», - добавил Даурен Абаев.

Ранее Даурен Абаев прокомментировал принятые поправки в законодательство по использованию языков.