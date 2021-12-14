30-летие Независимости РК: в костанайском селе ввели объект водоснабжения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан в торжественной обстановке введён в эксплуатацию объект водоснабжения в селе Алтынсарино, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Костанайского района.

«Объект позволит обеспечить 307 абонентов качественной питьевой водой, на сегодня уже подключены 182 абонента, или 59% от общего количества дворов села Алтынсарино. Стоимость проекта составила 476,5 млн тенге»,- сообщили в районном акимате.

Для населённых пунктов наличие питьевой воды - вопрос самый важный. В Костанайском районе по поручению Главы государства продолжается работа по обеспечению сел и населённых пунктов питьевой водой.

«Из 52 населенных пунктов централизованным водоснабжением обеспечены 9 сельских населенных пунктов и город Тобыл. Для обеспечения водоснабжением сельских населенных пунктов выделено порядка 3,5 млрд тенге на реализацию 8 проектов или 10 сельских населенных пунктов»,- добавили в пресс-службе акимата.

Буквально на днях были открыты также объекты «Строительство водоснабжения 3-х сел Костанайского района» (села Шеминовка, Майколь Белозерка) на сумму 567,9 млн. тенге.

Кроме того, для обеспечения населения доступом к качественной питьевой воде в Костанайском районе установлено 17 пунктов раздачи воды для 17 сел на сумму 61 млн. тенге. Все 17 единиц пунктов раздачи воды функционируют.













Планируется, что по итогам текущего года 28 населённых пунктов района (или 54%) будут обеспечены водой, это 53 865 человек или 73,2% от общего количества жителей района.