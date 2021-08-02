РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 02 Август 2021 | GMT +6

    30-летие Независимости РК: конкурсы, выставки и турниры запланировали в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в честь 30-летия Независимости РК с начала года провели около 3,5 тысячи мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель отдела управления внутренней политики Багдад Муканова рассказала, что к наиболее крупным и эффективно реализованным можно отнести военно-патриотический лагерь «Отан-2021», областную спартакиаду «Надежда» для людей с ограниченными физическими возможностями, спартакиаду СМИ, вручение автомобилей полицейским.

    «Налажено взаимодействие с Проектным офисом по координации и продвижению мероприятий, проводимых под эгидой 30-летия Независимости РК. Благодаря совместной работе на республиканском сайте 30jyl.kz размещены материалы о крупных мероприятиях, прошедших в области. Якорные мероприятия области вошли в видеодневник Независимости», - сообщили Б.Муканова.

    Она добавила, что на второе полугодие в регионе запланировали республиканский конкурс жыршы-термеши «Бабалар ұлағаты», выставку «Ордасы ұлы - Абылайдың», посвященную 30-летию Независимости и 310-летию Абылай хана, кубок РК по кикбоксингу, республиканские турниры по вольной борьбе и кикбоксингу, конкурсы, концерты и другие мероприятия.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область 30 лет Независимости
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!