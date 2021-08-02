30-летие Независимости РК: конкурсы, выставки и турниры запланировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в честь 30-летия Независимости РК с начала года провели около 3,5 тысячи мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель отдела управления внутренней политики Багдад Муканова рассказала, что к наиболее крупным и эффективно реализованным можно отнести военно-патриотический лагерь «Отан-2021», областную спартакиаду «Надежда» для людей с ограниченными физическими возможностями, спартакиаду СМИ, вручение автомобилей полицейским.

«Налажено взаимодействие с Проектным офисом по координации и продвижению мероприятий, проводимых под эгидой 30-летия Независимости РК. Благодаря совместной работе на республиканском сайте 30jyl.kz размещены материалы о крупных мероприятиях, прошедших в области. Якорные мероприятия области вошли в видеодневник Независимости», - сообщили Б.Муканова.

Она добавила, что на второе полугодие в регионе запланировали республиканский конкурс жыршы-термеши «Бабалар ұлағаты», выставку «Ордасы ұлы - Абылайдың», посвященную 30-летию Независимости и 310-летию Абылай хана, кубок РК по кикбоксингу, республиканские турниры по вольной борьбе и кикбоксингу, конкурсы, концерты и другие мероприятия.