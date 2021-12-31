30-летие Независимости РК: итоги работы МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедший календарный год для Министерства информации и общественного развития РК выдался непростым. Это было не только временем закрепления преемственности основного курса в области информационно-идеологической работы, но и началом реализации новых инициатив и принятия оперативных, точных и своевременных решений в связи с возникающими новыми вызовами. Особое место в работе было уделено празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. О том, какая работа была проведена в этом направлении и что сделано в области защиты прав журналистов в 2021 году, читайте в материале МИА «Казинформ».

30-летие Независимости Казахстана

Важным событием 2021 года стал юбилейный X Гражданский форум Казахстана, который доказал значимость диалога власти и общества и был приурочен к 30-летию Независимости Казахстана. Форум подвел основные итоги взаимодействия государства и гражданского общества за годы Независимости и наметил перспективы его дальнейшего развития. От представителей НПО, СМИ, бизнеса и в целом гражданского сектора поступило более 1 000 предложений и рекомендаций. Впервые участниками Форума стали представители международных организаций: ООН, ОБСЕ, ЮСАИД, ЮНИСЕФ и другие.

Особое внимание Министерством было уделено вопросам идеологического наполнения 30-летия Независимости Казахстана. За каждым месяцем уходящего года был определен тематический блок, который раскрыл основные грани суверенитета страны. Так, с начала года проведено более 13 тысяч разноформатных мероприятий, всесторонне отражающих масштабные изменения во всех сферах жизни страны. На протяжении года действовал специальный сайт 30jyl.kz, где по итогам каждой недели транслировался видеоролик «Дневник Независимости», куда вошли ключевые мероприятия. Эти видеодайджесты были размещены на основных республиканских телеканалах, а также на площадках соцсетей.

В целом, системная и комплексная работа Министерства в 2021 году была ориентирована на реализацию государственной политики в курируемых направлениях: информация и деятельность СМИ, доступ к информации, взаимодействие с неправительственным сектором, регулирование религиозной деятельности, развитие межэтнических отношений, молодежная и семейная политика, а также координация программы «Рухани жаңғыру».

Защита прав журналистов и профессиональная подготовка

В 2021 году впервые Министерством после процедуры публичного обсуждения с представителями общественности, СМИ и согласования со всеми заинтересованными органами принят регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав.

Созданы и начали действовать новые правила аккредитации журналистов, правила формирования и размещения на отечественных телеканалах социальной рекламы по популяризации здорового образа жизни.

Министерством заключено семь меморандумов для подготовки отраслевых журналистов, которые будут освещать вопросы медицинской (с КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева), религиозной (с ЕНУ им. Л.Н. Гумилева), экологической (с КазНУ им.Аль-Фараби), IT (с МУИТ), аграрной (с СКУ им. М. Козыбаева), правовой (с КазГЮУ им. М.С. Нарикбаева) и финансово-экономической сфер (с УМБ им. К.Сагадиева). Более 4 000 специалистов прошли азы отраслевой журналистики, а именно по особенностям информационного освещения вопросов в медицинской, экологической, религиозной и IT-сферах.

На сайте STOPFAKE.KZ в 2021 году было опровергнуто более 900 фейков, в целом за полтора года с момента создания ресурса опровергнуто почти 2 000 фейков. На текущее время на различных платформах контент проекта был просмотрен более семи миллионов раз.

Прошел 100-летний юбилей одного из символов информационного пространства Казахстана «Қазақ радиосы». Уже сейчас, в целях обеспечения информационной безопасности страны сеть вещания «Қазақ радиосы» дополнительно охватила 35 населенных пунктов приграничных территорий с населением более 40 тысяч человек. Идет работа по включению 400 сел приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, где проживают более 430 тысяч человек.

Взаимодействие с НПО

Важная часть системных мер реализована в работе с неправительственным сектором.

Так, приняты поправки в Закон «Об общественных советах», которые существенно расширили и усилили полномочия этого института.

Ряды общественных советов пополнились еще 13-ю в субъектах квазигосударственного сектора, увеличив тем самым задействованных в процессе управления государством граждан до трех тысяч человек.

В Мажилисе на рассмотрении разработанный законопроект о благотворительности и волонтерской деятельности, который направлен на развитие стимулирования данных сфер. Разработана система внедрения градуированных грантов на законодательном уровне.

В Мажилис внесен законопроект «Об общественном контроле», который прошел все этапы обсуждения с представителями общественности.

Начался процесс разработки проекта Концепции законопроекта «О некоммерческих организациях», который объединит действующие законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях».

Внесены изменения в правила предоставления грантов для НПО. Впервые они обсуждаются теперь публично с учетом потребностей населения.

В 2021 году Центр поддержки гражданских инициатив реализовал 51 грантовый проект по заказу Министерства информации и общественного развития. Все эти проекты были реализованы в 17 регионах Казахстана с прямым охватом в три млн человек.

По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализован общенациональный проект «Марафон добрых дел» с участием 1 200 НПО и волонтерских организаций, более 300 организаций образования, 360 коллективов и профсоюзов. Общая сумма, направленная коллективами и коммерческими организациями на благотворительность, составила более 6,2 млрд тенге.

Более 800 общественных активистов прошли курсы «Академии НПО».

Обучение в 2021 году проходило с участием известных экспертов и бизнес-тренеров из Казахстана, России, Германии. Благодаря проведенной работе, в 2021 году в рамках 34 тренингов подготовлено 42 тренера в сфере гражданского сектора, повышены компетенции 811 представителей НПО в рамках 42 обучающих тренингов, разработано мобильное приложение «Академия НПО».



