30-летие Независимости РК: фотоконкурс памятников архитектуры и истории объявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Центр по охране и использованию историко-культурного наследия инициировал в честь празднования 30-летия Независимости РК фотоконкурс «Наследие СКО в объективе современников», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор центра Ракат Мамбеталинов рассказал, что на конкурс принимаются работы с изображением исторических памятников, памятников архитектуры Северо-Казахстанской области.

«Внешнее состояние памятников, исторического наследия должно хорошо просматриваться. Формат файла фотографии: JPEG в высоком качестве. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие. Мы проводим конкурс, чтобы привлечь внимание к вопросам природного и историко-культурного наследия нашей области, через искусство фотографии показать красоту памятников, поддержать творческих людей города и области, рассказать через фотографию жителям и гостям региона о культурном и историческом наследии области», - сказал Р. Мамбеталинов.

Фотоконкурс проводится в два этапа. Первый - сбор и обработка полученных работ, второй - подразумевает проведение фотовыставки. Награждение призеров фотоконкурса состоится в преддверии празднования 30-летия Независимости РК.