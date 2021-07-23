30-летие Независимости РК: более 65 проектов реализуется в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области сформирован план мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, где более 200 пунктов различного направления мероприятий. Как жители региона отметят важное событие, и какие проекты будут реализованы, рассказал в ходе брифинга руководитель Управления внутренней политики акимата области Марат Журкабаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Кроме традиционных общественно-политических мероприятий, особый акцент, по словам М. Журкабаева, сделан на развитии сельских населенных пунктов, инфраструктуры регионов.

«В рамках плана будет реализовано более 65 проектов, в том числе 20 по развитию инфраструктуры городов и районов, 15 по запуску новых производств, внедрению 11 инновационных проектов, строительству 9 крупных промышленных, более 20 социальных объектов, - озвучил данные он. — Мы все с вами являемся свидетелями того, насколько активно ведется эта работа. К примеру, в год 30-летия Независимости на новый этап развития вышло ТОО «СарыаркаАвтоПром», где запущена производственная линия автомобилей «KIA», «Lada». Открыт локализационный центр на базе бизнес-инкубатора в АО «АгромашХолдинг KZ».

Вместе с тем, в регионе продолжается реализация «5 институциональных реформ Елбасы». 123 километра газораспределительных сетей для 365 абонентов запустили в Аулиекольском районе. Открыты новые общежития для медицинского колледжа и колледжа автомобильного транспорта.

«Хотелось бы обратить внимание на важные региональные проекты. К примеру, в Джангельдинском районе открыт мост между двумя селами Акколь и Карасу, через реку Ұлыжыланшык, которого жители ждали с момента обретения Казахстаном Независимости. Создано более 600 новых рабочих мест, благодаря строительству торговых центров и супермаркетов в городах Костанай и Аркалык. 5 июля в городе Костанае состоялось торжественное вручение ключей от 120 квартир неполным и многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам. Все это безусловно, оставит памятный след о достижениях Независимости в каждом городе и районе»,- считает М. Журкабаев.

По мнению спикера, реализуемая сегодня модернизация страны направлена на последовательное раскрытие потенциала людей во всех сферах.

«Поэтому в год 30-летия мы поставили задачу - охватить все категории и слои населения, в том числе трудовые коллективы, субъекты и работников МСБ и сельского хозяйства, самозанятых. Всего по итогам первого полугодия текущего года проведено 4 972 мероприятия с охватом более 99 803 человек по всем направлениям плана»,- добавил глава ведомства.

В управлении отмечают, что этот год обозначен Годом преемственности поколений.

«Во всех регионах области ведется работа по открытию «Аллей Независимости», как символ вклада нескольких поколений для родной земли. Сегодня Аллеи Независимости открыты в 4 регионах: городе Рудном, Наурзумском, Карасуском и Узункольском районах. В то же время работа по открытию Аллей Независимости началась в других районах, а также в городах Аркалык и Лисаковск, - сообщил М. Журкабаев. — Наряду с Аллеями, устанавливаются и открываются флагштоки Государственных Флагов на центральных площадях городов и районов области (установлено в 16 регионах области), как символов стабильности и Независимости Казахстана».

Особую роль в данной работе руководитель ведомства отводит партнерам госорганов из числа представителей гражданского общества. В столице в Национальном музее Республики Казахстан была презентована антология «ТОБЫЛ-ТОРҒАЙ ӘУЕНІ», впервые в республике в Костанайской области проведен фестиваль «Qazaqstan30 Open Fest Qostanai».

«Благодаря активности университетов региона успешно проходит стартап-конкурс «TAYELSIZDIK URPAGY», социальная ответственность неправительственного сектора Костанайской области позволила профинансировать 30 важных инициатив гражданского общества и запустить первый в республике инкубатор проектов социального предпринимательства, - добавил он. — Особым событием считаю работу по сохранению имен исторических личностей Костанайской области. Совсем недавно мы открыли мемориально-скульптурный комплекс выдающемуся академику Кенжегали Сагадиеву».

Все проводимые мероприятия, по словам Марата Журкабаева, должны быть полезными для общества и найти логическое отражение в важных событиях 2022 года: 105-летие партии «Алаш», 150-летие А. Байтурсынова, 30-летие государственных символов и 5-летие программы «Рухани жаңғыру».

«Именно поэтому, в текущем году мы ведем работу по: восстановлению исторической справедливости, через реабилитацию жертв политических репрессий; активизации гражданского сообщества и усилению роли общественного и гражданского контроля; переходу на Национальный этап модернизации общественного сознания.

Также во втором полугодии мы завершим работу по открытию Аллей Независимости во всех регионах Костанайской области, запустим масштабный автокараван по изучению истории Костанайской области.

Продолжим также реализацию мероприятий, в рамках тематических направлений каждого месяца 2021 года»,- подытожил руководитель профильного ведомства.