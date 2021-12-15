30-летие Независимости: Полицейские стоят на страже конституционных прав и свобод граждан - Жанат Сулейменов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Независимости страны, прошло в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном мероприятии приняли участие руководство областной полиции, личный состав, ветераны органов внутренних дел и почетные гости.

Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов в своем поздравлении отметил, что праздничная дата - 30-летие Независимости РК - по праву считается символом свободы и могущества нашего государства.

«За короткое время мы смогли создать независимую и мощную страну. Сегодня Казахстан уверенно продолжает движение в сторону экономического и культурного подъема. За 30 лет наша республика добилась успехов и стала полноправным членом мирового сообщества. Полицейские верны своему предназначению: стоят на страже конституционных прав и свобод граждан, охраняют общественный порядок, проводят наступательную борьбу с преступностью», - сказал глава жамбылского гарнизона.

В честь праздника ряд сотрудников департамента полиции Жамбылской области награждены за особые заслуги в обеспечении общественного порядка и достижение лучших результатов на службе. Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева юбилейной медалью «30-лет Независимости РК» награждены заместители начальника ДП Жамбылской области полковники полиции Нуржан Калметов и Фахритдин Шанкаров, а также восемь руководителей подразделений департамента полиции.

Приказом Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева за добросовестное исполнение служебного долга старшему следователю Жуалынского РОП Меруерт Орынбек досрочно присвоено специальное звание «майор полиции». Начальнику отделения местной полицейской службы Шуского РОП Максату Саулебаеву и дежурному инспектору дежурной части штаба ДП Олжасу Тайтенову присвоены специальные звания на одну ступень выше специального звания по занимаемой штатной должности.

Медалью «За вклад в обеспечение правопорядка» награждены трое полицейских, нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел» II степени – пятеро. Один полицейский удостоился Почетной грамоты министра внутренних дел РК, четверо сотрудников полиции получили грамоты, шестеро - благодарственные письма.

С поздравительной речью выступил первый заместитель начальника ДКНБ Жамбылской области полковник национальной безопасности Серик Бегалиев. От имени Председателя КНБ РК он вручил трём полицейским грамоты за тесное взаимодействие и сотрудничество в вопросах обеспечения национальной безопасности.

В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан приказом начальника департамента полиции Жамбылской области ценным подарком награждены почетные гости праздничного мероприятия - супруги полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей - Гульжамал Тажиева, Дамира Сметильда и Миясар Юсупова.

С поздравительными словами выступил председатель совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии Жамбылской области полковник полиции в запасе Турдалы Шералин.

Для участников торжественного мероприятия силами творческих коллективов из числа сотрудников департамента полиции Жамбылской области была подготовлена праздничная концертная программа.