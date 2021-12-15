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вчера 22:42
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30-летие Независимости: Полицейские стоят на страже конституционных прав и свобод граждан - Жанат Сулейменов
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие, посвященное юбилею Независимости страны, прошло в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В торжественном мероприятии приняли участие руководство областной полиции, личный состав, ветераны органов внутренних дел и почетные гости.
Начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов в своем поздравлении отметил, что праздничная дата - 30-летие Независимости РК - по праву считается символом свободы и могущества нашего государства.
«За короткое время мы смогли создать независимую и мощную страну. Сегодня Казахстан уверенно продолжает движение в сторону экономического и культурного подъема. За 30 лет наша республика добилась успехов и стала полноправным членом мирового сообщества. Полицейские верны своему предназначению: стоят на страже конституционных прав и свобод граждан, охраняют общественный порядок, проводят наступательную борьбу с преступностью», - сказал глава жамбылского гарнизона.
В честь праздника ряд сотрудников департамента полиции Жамбылской области награждены за особые заслуги в обеспечении общественного порядка и достижение лучших результатов на службе. Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева юбилейной медалью «30-лет Независимости РК» награждены заместители начальника ДП Жамбылской области полковники полиции Нуржан Калметов и Фахритдин Шанкаров, а также восемь руководителей подразделений департамента полиции.
Приказом Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева за добросовестное исполнение служебного долга старшему следователю Жуалынского РОП Меруерт Орынбек досрочно присвоено специальное звание «майор полиции». Начальнику отделения местной полицейской службы Шуского РОП Максату Саулебаеву и дежурному инспектору дежурной части штаба ДП Олжасу Тайтенову присвоены специальные звания на одну ступень выше специального звания по занимаемой штатной должности.
Медалью «За вклад в обеспечение правопорядка» награждены трое полицейских, нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел» II степени – пятеро. Один полицейский удостоился Почетной грамоты министра внутренних дел РК, четверо сотрудников полиции получили грамоты, шестеро - благодарственные письма.
С поздравительной речью выступил первый заместитель начальника ДКНБ Жамбылской области полковник национальной безопасности Серик Бегалиев. От имени Председателя КНБ РК он вручил трём полицейским грамоты за тесное взаимодействие и сотрудничество в вопросах обеспечения национальной безопасности.
В связи с празднованием Дня Независимости Республики Казахстан приказом начальника департамента полиции Жамбылской области ценным подарком награждены почетные гости праздничного мероприятия - супруги полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей - Гульжамал Тажиева, Дамира Сметильда и Миясар Юсупова.
С поздравительными словами выступил председатель совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии Жамбылской области полковник полиции в запасе Турдалы Шералин.
Для участников торжественного мероприятия силами творческих коллективов из числа сотрудников департамента полиции Жамбылской области была подготовлена праздничная концертная программа.
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