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30-летие Независимости Казахстана отметили в Сенате Канады

14 Февраля 2022 14:20
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30-летие Независимости Казахстана отметили в Сенате Канады

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Канадский сенатор Дэвис Уэллс выступил в стенах Парламента Канады с заявлением в честь 30-летия Независимости Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем выступлении Д. Уэллс сообщил, что за сравнительно короткий исторический период Казахстан достиг значительного прогресса и социально-политических успехов в своем развитии.
По его мнению, за 30 лет своей независимости наше государство стало авторитетным членом международного сообщества и трансформировалось в динамично развивающуюся страну на Евразийском континенте.

Канадский сенатор подчеркнул значительный вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, миротворческую деятельность ООН и членство РК в Совете Безопасности ООН. Он отдельно отметил важную роль нашей страны в создании Зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии

В завершение своего выступления Д. Уэллс поздравил Казахстан с юбилеем независимости и подчеркнул важность двустороннего и многостороннего сотрудничества с Казахстаном для Канады.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #30 лет Независимости  
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