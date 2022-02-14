30-летие Независимости Казахстана отметили в Сенате Канады

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Канадский сенатор Дэвис Уэллс выступил в стенах Парламента Канады с заявлением в честь 30-летия Независимости Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем выступлении Д. Уэллс сообщил, что за сравнительно короткий исторический период Казахстан достиг значительного прогресса и социально-политических успехов в своем развитии.

По его мнению, за 30 лет своей независимости наше государство стало авторитетным членом международного сообщества и трансформировалось в динамично развивающуюся страну на Евразийском континенте.

Канадский сенатор подчеркнул значительный вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, миротворческую деятельность ООН и членство РК в Совете Безопасности ООН. Он отдельно отметил важную роль нашей страны в создании Зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии

В завершение своего выступления Д. Уэллс поздравил Казахстан с юбилеем независимости и подчеркнул важность двустороннего и многостороннего сотрудничества с Казахстаном для Канады.