30-летие Независимости Казахстана отметили в Сенате Канады
ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Канадский сенатор Дэвис Уэллс выступил в стенах Парламента Канады с заявлением в честь 30-летия Независимости Казахстана и 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В своем выступлении Д. Уэллс сообщил, что за сравнительно короткий исторический период Казахстан достиг значительного прогресса и социально-политических успехов в своем развитии.
По его мнению, за 30 лет своей независимости наше государство стало авторитетным членом международного сообщества и трансформировалось в динамично развивающуюся страну на Евразийском континенте.
Канадский сенатор подчеркнул значительный вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, миротворческую деятельность ООН и членство РК в Совете Безопасности ООН. Он отдельно отметил важную роль нашей страны в создании Зоны свободной от ядерного оружия в Центральной Азии
В завершение своего выступления Д. Уэллс поздравил Казахстан с юбилеем независимости и подчеркнул важность двустороннего и многостороннего сотрудничества с Казахстаном для Канады.
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