30-летие независимости Казахстана отметили в Румынии

КРАЙОВА. КАЗИНФОРМ - По случаю 30-летия независимости тюркских государств в городах Крайова и Констанца Румынии, прошли концерты «Дуновение из тюркского мира» и фотовыставка «30 лет независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Организаторами выступили ТЮРКСОЙ и посольство Казахстана в Румынии.

Город, в котором открыт сквер и установлен памятник, является одним из тюркских центров исторического региона Добруджи, который в древности был известен как Малая Скифия и считался перекрестком цивилизаций европейских и азиатских народов. Монумент, автором которого является казахстанский скульптор Талгат Мусин, увековечивает память о великом казахском композиторе Курмангазы в Румынии и создает возможности сближения и культурного обогащения двух народов.

Концерты и фотовыставки «Дуновение из тюркского мира» 30 лет независимости Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана», организованные инициативой Посла Казахстана в Румынии Нурбаха Рустемова и ТЮРКСОЙ в городах Крайова и Констанца, также вызвали большой интерес у жителей Румынии.

В рамках серии мероприятий в Румынии также состоялся круглый стол, посвященный 30-летию независимости Республики Казахстан.

На концертах румынские любители искусства смогли услышать музыку и поближе увидеть этнические инструменты (домбыра, тар, хомыс, баглама, саз, кыл кобыз и так далее) тюркского мира. Казахстанский домбрист Айбек Аримбек исполнил популярные произведения казахских композиторов.

Красочная выставка, дающая представление о прекрасных пейзажах Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, а также об их древних архитектурных памятниках, традициях предков, национальной кухне и образе жизни, получила высокую оценку любителей искусства Румынии.

В мероприятиях приняли участие Посол Казахстана в Румынии Нурбах Рустемов, депутат Парламента Юлиан Бадя, заместитель председателя областного совета Михай Нэц, вице-мэр города Констанца Русу Ионуц, Консул Турции в Констанце Эмре Юрдакул, президент Международной академии Михая Эминеску Ион Диаконеску, профессор университета Крайовы Кристи Спулбар, а также представители мэрии, бизнеса и академических кругов.

В рамках визита ТЮРКСОЙ в Румынию делегация посетила сквер «Казахстан» и памятник великому казахскому композитору Курмангазы в городе Меджидия. Артисты тюркского мира из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Туркменистана отдали дань памяти великому композитору и сыграли у памятника великого композитора Курмангазы одну из самых известных произведении «Адай».