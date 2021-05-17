30-летие Независимости Казахстана и экономическое сотрудничество с Канадой обсудили на онлайн-конференции

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - В рамках серии мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Казахстан в Канаде состоялась онлайн-конференция, посвящённая актуальным вопросам развития Казахстана и экономического сотрудничества двух государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Открывая конференцию, посол Казахстана в Канаде Акылбек Камалдинов осветил основные достижения страны за прошедшие десятилетия и ход реализации новых реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Также было отмечено, что Канада является важным торгово-экономическим партнером нашей страны и одним из значимых источников иностранных инвестиций в Казахстане.

Посол Канады в Казахстане Николя Бруссо в своей приветственной речи подчеркнул, что благодаря видению и уверенным действиям Первого Президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан за годы независимости превратился в наиболее процветающее и динамично развивающееся государство Центральной Азии, став региональным лидером и глобальным игроком.

Бывший посол Канады в Казахстане Маргарет Скок поделилась своими воспоминаниями об установлении дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году и первых канадских компаниях горнорудного сектора, сельского хозяйства, энергетики, образования, начавших свою деятельность в Казахстане на заре его независимости.

Директор Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев представил содержательный обзор истории экономического укрепления Казахстана как независимого государства и формирования уникальной модели внешней политики страны.

Председатель Совета директоров компании «BAZIS» Александр Белович рассказал об опыте сотрудничества с Канадой с 1993 года в строительном секторе, в том числе в части привлечения передовых технологий строительства и реализации совместных инфраструктурных проектов в Казахстане.

На конференции также выступили руководители канадских компаний, работающих на рынке Казахстана на протяжении более 20 лет и инвестировавших в его экономику сотни миллионов долларов США. Среди них: президент урановой компании «Cameco», сопредседатель Делового совета «Казахстан-Канада», почетный консул Казахстана в провинции Саскачеван, член Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Тим Гитцель, управляющий директор нефтегазовой компании «Condor Petroleum» Норман Сторм, генеральный директор «Ex-Im Trading» Дэвид Баркер и руководитель компании «AGI-CDCS Kazakhstan» Марк Финдли. Модератором конференции выступил генеральный директор и председатель правления «Al Hilal Bank Kazakhstan» Гордон Хаскинс.

Мероприятие проведено по инициативе посольства Казахстана в Канаде совместно с Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA).