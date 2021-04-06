30-летие Независимости Казахстана: апрель проходит под эгидой «Наука и технологии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране проходят мероприятия, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан. Согласно концепции празднования знаменательной даты каждый месяц проходит под отдельной тематикой. В частности, март посвящен национальным традициям и культуре страны, а апрель проходит под рубрикой «Наука и технологии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Все мероприятия и проекты проводятся под знаком главной идеи празднования «Созидание во имя людей».

Апрельский график празднования 30-летия Независимости Казахстана включают в себя ряд мероприятий по продвижению молодых талантливых казахстанцев, демонстрирующих высокие достижения в учебе, науке.

«Нужно предоставить молодежи все возможности для активного проявления деятельного патриотизма. Необходимо создать благоприятные условия для инвестирования ею своих знаний, времени и энергии в созидание сильного независимого Казахстана», - отметил Президент К. Токаев на первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

В этой связи, в Казахстане запущен ряд проектов, направленных на поддержку молодых ученых.

Фонд Нурсултана Назарбаева объявил конкурс на звание лучшего Совета молодых учёных при научных организациях и вузах страны. При определении победителя члены конкурсной комиссии будут опираться на активность и результативность работы Совета молодых ученых. Также Фондом объявлен конкурс на соискание грантов по предоставлению финансирования научно-исследовательских проектов и работ молодых ученых в области прикладных научных исследований по приоритетным направлениям наук, технологий и техники в высших учебных заведениях и научных организациях Республики Казахстан.

Министерством образования и науки запущен интернет-проект «GYLYM TALKS» по популяризации достижений казахстанских ученых в различных отраслях науки и новых технологий.

Вместе с тем, в течение месяца планируется проведение онлайн-форума молодых ученых «Умное поколение».

Отметим, сегодня в сфере науки Казахстана работают около 22 тысяч специалистов. Более 34% научных работников Казахстана составляют сотрудники в возрасте до 35 лет.