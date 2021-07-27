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30-летие Независимости: какие соцобъекты сданы в эксплуатацию в ВКО

27 Июля 2021 12:28
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30-летие Независимости: какие соцобъекты сданы в эксплуатацию в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ко Дню столицы в Восточно-Казахстанской области открылись 10 социально значимых объектов, родильные отделения перинатального центра, детский сад на 128 мест и спортивный модуль в Маканчинском селе в Уржарском районе. Об этом рассказал заместитель акима региона Азамат Мухамедчинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Важным направлением в праздновании Независимости страны является открытие производств и сдача социальных объектов. В первом полугодии в эксплуатацию сданы два детских сада на 120 и 250 мест. В Семее открыт первый в стране центр ядерной медицины для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Ко Дню столицы открылись 10 социально значимых объектов, родильные отделения перинатального центра, детский сад на 128 мест и спортивный модуль в Маканчинском селе в Уржарском районе», - отметил заместитель акима области.

Вручены ключи от квартир и домов в селах Уланского, Зайсанского района. Досрочно получили ключи от построенных домов пострадавшие при пожаре жители города Риддер. По его словам, всего в течение года запланирована сдача 47 социальных объектов, реализация инвестпроектов.

«В числе ярких спортивных мероприятий - шестое международное соревнование по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, чемпионат РК по легкой атлетике, чемпионат РК по национальному виду спорта, охота на ловчих птиц среди беркутчей, турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный 150-летию Кажымукана Мунайтпасова, международный турнир памяти Жаксылыка Ушкемпирова и многие другие. Подтверждением высокого уровня мастерства наших спортсменов стало завоевание права выступать на Олимпиаде в Токио. Из 97 членов сборной Казахстана – 11 членов из нашей области. В их числе чемпионка Олимпийских игр Ольга Рыпакова, которой выпала честь нести флаг Казахстана на церемонии открытия игр», - добавил он.

Ранее сообщалось, что более 16 тысяч восточноказахстанцев получили помощь в рамках «Марафона добрых дел».


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#Инфраструктурные проекты   #Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Регионы   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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