30-летие Независимости: Главные достижения города Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости страны акиматом города Нур-Султана был организован круглый стол на тему «Независимый Казахстан: годы, полные созидания. Главные достижения города Нур-Султана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В работе круглого стола под председательством заместителя акима города Асхата Оралова приняли участие автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков, доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, алашовед Дихан Камзабекулы, доктор филологических наук Серик Негимов и другие представители интеллигенции, историки, ученые, политологи, общественные деятели, неправительственные организации, молодежь.

В своем выступлении Асхат Оралов особо отметил, что перенос столицы страны в сердце Сарыарки является большим стратегическим решением Первого Президента Казахстана–Елбасы Нурсултана Назарбаева.

«Миссия каждого десятилетия в 30-летней истории нашей Независимости несла в себе бремя того времени. Первое десятилетие было периодом становления самостоятельности суверенного Казахстана. Во втором десятилетии наша страна укрепила свои позиции, расширила границы и утвердила фундамент. В третьем десятилетии наше государство стало действительно зрелым и укрепилось в мировой политике. В каждом из этих периодов, в каждом из наших достижений лежит отпечаток Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В свою очередь, Глава государства в своем Послании отметил, что «Суверенитет – это не пустые лозунги и не громкие слова. Самое важное, чтобы каждый гражданин ощущал плоды Независимости, главные из которых мирная жизнь, общественное согласие, повышение благосостояния народа, уверенность молодежи в своем будущем», - отметил заместитель акима.

Нур-Султан - центр не только политических событий, но и образования, науки и культуры. Развиваясь с беспрецедентной скоростью, он сегодня превратился в процветающую и сильную столицу нашей страны.

«Первое 30-летие нашей Независимости пройдено, и мы вступаем в новое 30-летие. В своих Посланиях и Елбасы, и Президент в первую очередь затрагивают единство, спокойствие, социальное положение страны, развитие нашей столицы. Первый Президент, принимая наш Герб, отметил, что у нашей страны, столицы есть свой путь развития. За эти 30 лет мы действительно развиваемся по своему пути и становимся известными во всем мире», – сказал Жандарбек Малибеков.

За 30 лет независимости Казахстан стал всемирно признанным государством, преодолев многие трудности, критические моменты. А город Нур-Султан стал символом всемирно известного государства.

«И мысли, и идеи Елбасы во время переноса столицы в Акмолу основаны на идее о том, что между Западом и Востоком должна быть создана процветающая страна. Эта процветающая страна - модернизированный Казахстан, сказал тогда Елбасы. Все международные мероприятия, проводимые в Нур-Султане, связаны с этой идеей и позицией», - сказал Дихан Камзабекулы.

В продолжение своего выступления ученый подробно остановился на преимуществах, достигнутых в развитии главного города благодаря мероприятиям, проводимым в рамках духовной модернизации.

«Когда мы думаем о главном символе созидательного суверенитета за 30 лет Независимости, мы говорим о главном городе страны – Нур-Султане. Это связано с тем, что даже международные эксперты рассматривают перенос столицы из Алматы в сердце Сарыарки как крупный проект модернизации в первые годы Независимости, когда возникли новые вызовы и угрозы цивилизационных изменений созданию нового государства. В конце прошлого века и в этом веке почти не было стран, которые построили новую столицу и осуществили большие экономические и геополитические изменения. Во время создания нового государства, новой системы Первый Президент-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с предложением о создании новой столицы, отвечающей 32 критериям. И вот спустя 30 лет мы видим, что это изменение стало победным, плодотворным», – сказал первый заместитель председателя правления акционерного общества «Агентство «Хабар» Ринат Кертаев.

«До сегодняшнего дня мы добились больших успехов. Столица получила мировое признание. Мы гордимся нашей столицей, куда бы мы ни отправились сейчас. Нур-Султан превратился с сердце знаний, мира, инноваций. Могу с уверенностью сказать, что все это благодаря нашей сплоченности. Основа нашего единства - политика, осуществленная Елбасы. В результате этой политики многие этносы вместе живут дружно под одним шаныраком. Мы всегда благодарны нашему Первому Президенту», - сказал председатель узбекского культурного центра Ассамблеи народа Казахстана Шерзод Пулатов.

В завершение встречи участники обсудили развитие столицы на сегодняшний день, отметив, что многие достижения страны за годы Независимости связаны с городом Нур-Султан.

Отметим, что заседание прошло с полным соблюдением санитарных требований.