30-летие Независимости, борьба с ковидом, изменения в ЕНПФ, достижения школьников - обзор недели в Казахстане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­- Как и чем жила страна с 6 по 11 декабря - в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстан на прошедшей неделе участвовал в ряде значимых международных событий.

Под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В заседании ВЕЭС принял участие Нурсултан Назарбаев . В ходе заседания были обсуждены актуальные вопросы деятельности, итоги сотрудничества в 2021 году, а также планы развития экономического взаимодействия стран-участниц.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах ЕАЭС, отметив, что в этом году были утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. В рамках цифровой повести дня реализуется проект унифицированной системы поиска «Работа без границ», запущена программа «Путешествуй без COVID-19», утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых, транспортных коридоров ЕАЭС и многое другое. Глава государства выразил благодарность за проделанную работу Правительствам всех стран и Евразийской экономической комиссии.

На минувшей неделе в столице Казахстана стартовал 4-й ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable». Выступивший на международном форуме заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди отметил, что в этом году Казахстан празднует 30-летие своей Независимости и за эти годы страна достигла большого экономического успеха, являясь самой большой экономикой Центральной Азии с ВВП почти 170 млрд долларов США. Международные резервы Казахстана превышают 90 млрд долларов, что позволяет обеспечивать экономическую стабильность в кризисные времена и демонстрировать прогресс в постпандемическом восстановлении.

Посольство Казахстана в Нидерландах, совместно с Нидерландским фондом Qazaq House, организовало онлайн-конференцию, посвященную празднованию юбилеев выдающихся казахских деятелей. Это Жамбыл Жабаев (175 лет), Мукагали Макатаев (90 лет), Алихан Бокейханов (155 лет), Ыбырай Алтынсарин (180 лет), Дина Нурпеисова (160 лет) и Латыфа Хамиди (115 лет).

О создании Ассоциации академий образования стран СНГ договорились Казахстан и Россия. В рамках реализации международного сотрудничества, осуществляемого Министерством образования и науки РК, с такой инициативой выступил президент НАО им. Ы. Алтынсарина Гани Бейсембаев в ходе конференции «Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании», организованной Российской академией образования.

Вопросы противодействия COVID-19 обсудили на мировом уровне в Санкт-Петербурге (РФ). Делегация РК во главе с вице-министром здравоохранения Ерланом Киясовым - главным государственным санитарным врачом РК приняла участие во II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Казахстан и Сербия на минувшей неделе отметили 25-летие установления дипломатических отношений. За прошедшие четверть века казахстанско-сербские отношения успешно развивались в духе дружбы, доверия и взаимного уважения.

В преддверии празднования 30-летия Независимости Казахстана по стране прошли торжественные собрания.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область принял участие в открытии монумента Независимости и торжественном собрании, посвященном 30-летию Независимости.

В Карагандинской области он дал старт работе новых производств и объектов социально-культурной инфраструктуры, а также вручил жителям региона государственные награды. В Костанайской области Аскар Мамин также поучаствовал в запуске нового производства и вручил госнаграды.

В Алматы, во Дворце Республики, прошло торжественное мероприятие «Алматы – Тәуелсіздіктің алтын бесігі» с участием председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева. Государственные награды вручили общественным деятелям, руководителям желтоксановских организаций, госслужащим, деятелям науки и искусства.

Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин поздравил жителей Павлодарской области с праздником, отметив индустриальный и аграрный потенциал региона, одного из драйверов отечественной экономики. К 30-летию Независимости Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Актюбинской и Северо-Казахстанской областей государственные награды.

В Таразе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости, с участием Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева, который поздравил жамбылцев с наступающим праздником и вручил государственные награды большой группе жителей региона.

В Туркестане отметили 30-летие Независимости на международном уровне. В музыкальном театрализованном представлении «Тәуелсіздік-тірегім» выступили звезды тюркского мира и казахстанской эстрады.

Последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах страны внушают некоторый оптимизм. Казахстан уже находится в «зеленой» зоне по темпам распространения коронавируса.

В «красной» зоне по-прежнему нет ни одного региона Казахстана. В «желтой» зоне Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, СКО. В «зеленой» зоне Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, ЗКО, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, ВКО.

В целом, эпидемиологическая ситуация по КВИ в Казахстане стабильная, заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства. Количество больных КВИ продолжает снижаться.

В стране продолжается вакцинация и ревакцинация населения.

В Алматы более 15 тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса. Главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал, что чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией на объектах торговли и в общественном транспорте, отметив при этом, что эпидситуация по коронавирусу в Алматы стабилизировалась за счет вакцинации населения.

Привились 98 процентов жамбылцев из подлежащих вакцинации 631 300 человек. Вакциной Pfizer планируется привить 139 230 человек.

Вакциной Pfizer привито более 1200 женщин и подростков в Атырауской области. Почти треть жителей Костанайской области вакцинировалась от КВИ. Привито 342 153 человека, или 67,7% от подлежащих вакцинации.

В регионах страны продолжается выявление фактов нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений.

Список нарушителей карантина с «красным» статусом обновился в Алматы, где еще 13 жителей с «красным статусом» оштрафовали на 30 МРП за нарушение 14-дневного домашнего карантина.

Инициаторов торжеств с участием более сотни гостей оштрафовали в Туркестанской области, где по постановлению главного санитарного врача области разрешены семейные мероприятия с участием не более 100 человек. Однако продолжаются мероприятия с участием более 100 гостей, за нарушения выписаны штрафы жителям трех районов Туркестанской области.

В Акмолинской области сократилось количество лидеров проекта Ashyq, а количество аутсайдеров значительно увеличилось. За нарушение домашнего карантина на физические лица наложено 522 адмштрафа на общую сумму более 27,6 млн тенге.

В канун 30-летия Независимости в стране проходят форумы, открываются новые промышленные, социальные объекты, возводится жилье, проводятся мероприятия в сфере культуры.

В столице наградили статуэтками «Алтын жүректі жандар» представителей социально значимых профессий: медиков, педагогов, сотрудников ДЧС, полиции, сферы ЖКХ, волонтеров, журналистов.

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости, состоялось в городе Байконуре. За вклад в развитие края заслуженные граждане получили благодарственные письма, почетные грамоты. Большое число работников учреждений и организаций города наградили медалями «60 лет со дня первого полета человека в космос».

В Библиотеке Елбасы состоялась встреча с первыми строителями столицы, приуроченная к 30-летию Независимости и памятной дате 10 декабря 1997 года, когда город Акмола был объявлен новой столицей Независимого Казахстана.

Официальный перенос столицы Казахстана из Алматы в Акмолу состоялся 24 года назад. Это предложение озвучил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 1994 году на заседании Верховного Совета РК.

В честь 30-летия Независимости РК боевые вертолеты армейской авиации ВВС подняли в небо символ суверенной страны – Государственный флаг. Лучшие летные экипажи приняли участие в акции «Менің Туым – менің Отаным».

Строительство нового ферросплавного завода стоимостью 92,2 млрд тенге началось в Экибастузе. Запуск нового полностью автоматизированного предприятия по выпуску ферросилиция намечен на 2023 год. В планах - реализация продукции на рынках Европы, Юго-Восточной Азии, Америки.

В Атырауской области в райцентре Кульсары Жылыойского района после полной модернизации предприятия будут выпускать 57 тыяч тонн металлоконструкций в год.

В преддверии 30-летия Независимости РК в Актобе состоялось открытие перинатального центра на 190 мест, для оказания медицинской помощи связанной с осложнениями беременности и периода новорожденности. Здесь смогут выхаживать детей с весом от 500 граммов.

Школу и два спорткомплекса открыли в Актюбинской области к юбилею Независимости.

В рамках юбилея Независимости страны и 60-летия мангистауской нефти для жителей города Жанаозен открылся современный многофункциональный спортивный комплекс.

В Атырау построили студенческое общежитие на 200 мест при медицинском колледже. Современное пятиэтажное здание обеспечивает потребность студентов в жилье на 90%.

Бурные обсуждения вызвало в Казахстане увеличение порога минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений на 2022 год. Как сообщили в ЕНПФ, расчет размеров ПМД производится ежегодно с учетом роста таких показателей, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются.

На пленарном заседании Сената Парламента РК выступил с депутатским запросом член палаты Нурлан Кылышбаев, напомнивший, что Глава государства поручил постепенно расширять круг граждан, которым можно предоставить возможность снятия излишков накоплений с пенсионных счетов. Но предстоящий перерасчет пороговых сумм, наоборот, сокращает число людей, которые могли бы использовать свои накопления. «Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе», - сказал Н. Кылышбаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прислушался к многочисленным обращениям граждан и поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года.

Регулирование цен на социально значимые продтовары обсудили в Цифровом офисе Правительства, призвав чиновников на местах мониторить цены к новогодним праздникам. За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны - Нур-Султане, ЗКО и Кызылординской области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и в Алматы.

В общественном транспорте Усть-Каменогорска запущено электронное билетирование. Транспорт перешел на бесконтактую систему оплаты: основным платежным средством стала транспортная карта Oskemencard. Костанайский автобусный парк пополнился новыми низкопольными пассажирскими автобусами, которые будут курсировать на городских маршрутах большей части территории города.

Выше республиканского оказался уровень цифровой грамотности у жителей ВКО. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» в стране поэтапно повышают уровень цифровой грамотности населения, и к 2022 году планируется уровень 83%. Уже сейчас в ВКО уровень цифровой грамотности выше республиканского - 84,1%.

Зима вступает в силу на территории страны. До 25 градусов мороза ожидается на западе и севере Казахстана. С северо-запада движется очередной антициклон, который вызовет новую, но уже не такую холодную волну понижения температуры воздуха. И только южные области по-прежнему в тепле – на них будет влиять южный циклон, несущий обильные осадки, гололед и комфортную температуру воздуха. В связи с ухудшением погодных условий в отдельных регионах вводят ограничения движения для автотранспорта и призывают жителей быть осторожными при передвижении. Например, в Семее за сутки от гололеда пострадали более 80 человек.

В Казахстане не останавливается экологическая работа по сохранению природы.

В рамках реализации поручения Главы государства в Карагандинской области создан новый национальный парк «Ұлытау» площадью 58,9 тыс. га с целью сохранения и охраны биологического и ландшафтного разнообразия. Это 14-й по счету национальный парк в стране.

В регионах страны с начала 2021 года, согласно плану, высадили 130 млн деревьев. В 2020 году в Послании народу Казахстана Президентом поручено в течение пяти лет высадить 2 млрд деревьев в лесном фонде. Акиматами утверждены комплексные планы до 2025 года. Значительная часть посадок и посева леса предусматривается на деградированных и пустынных землях Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областей.

На минувшей неделе в Жамбылской области большегрузный автомобиль, груженный 36-тонным катером, застрял на трассе. Дорожно-патрульные полицейские помогли его отбуксировать, сопроводив большегруз задним ходом 5 км в обратном направлении для разворота.

В Атырау задержана заместитель акима области Б. Хаменова, ей предъявлено обвинение в получении взятки 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю.

Шымкентский фермер обвиняется в хищении госсубсидий на 400 млн тенге – за год он заключил ряд мнимых сделок с сельхозпредприятиями на приобретение племенных КРС, предоставляя договоры в сельхозуправление Шымкента для получения субсидий.

Любителя снимать ролики для Tik-Tok оштрафовали транспортные полицейские Алматы, задержав его в ходе рейдовых мероприятий вблизи железнодорожного полотна на станции Шамалган. 24-летний житель города снимал видеоролики, запрыгивая на ходу на подножку поезда.





И завершают обзор событий минувшей недели позитивные новости культуры, спорта и отдыха.

На минувшей неделе в Алматы в Казахском Национальном театре оперы и балета имени Абая представили классическую постановку балета «Кармен-сюита» Альберто Алонсо. Для алматинцев выступила роскошная прима-балерина Большого театра, этуаль театра «Ла Скала», народная артистка России Светлана Захарова, чей приезд в Алматы любители балета ждали много лет.

Военно-исторический драматический спектакль о подвиге Героя Советского Союза Алии Молдагуловой стал первым проектом и послужил идеей создания военного театра на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил. Премьера военно-патриотической драмы «Әлия» прошла в Нур-Султане в честь дня рождения прославленной дочери казахского народа Алии Молдагуловой. https://www.inform.kz/ru/prem-era-voenno-patrioticheskoy-dramy-aliya-sostoyalas-v-nur-sultane_a3872787

В Атырау съемочная группа во главе с журналистом МИА «Казинформ» Виктором Сутягиным создала серию документальных фильмов об уникальных природных и историко-культурных достопримечательностях края. Фильм будет показан на информресурсах области. Съемочная группа в составе известного журналиста Виктора Сутягина, телеоператоров-видеоинженеров Темирлана Султангазиева и Азильхана Уахитова после изучения архивов, сбора легенд и исторических сведений о достопримечательностях совершила видеоэкспедицию по районам Атырауской области.

Лучшего кусбеги выбрали на международном турнире «Қансонар-2021» в Акмолинской области, куда привезли около 60 пернатых хищников из Монголии, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Казахстана.

В Мангистауской области ученица школы-гимназии им. М. Абдыкаликова села Акшукур Тупкараганского района Азиза Нұрланқызы, специализирующаяся на мультипликации, стала миллионером, выиграв грант «Тәуелсіздік ұрпақтары».

А вот Азамат Токсанбай свой миллион тенге, выигранный на республиканском конкурсе социальных проектов, подарил родной школе в селе Сайотес. Его проект деревянного игрового прибора-счетчика стал одним из лучших.

Куда могут полететь казахстанцы в праздничные декабрьские дни? 247 рейсов в неделю по международным направлениям из Казахстана выполняются в 24 страны по 68 маршрутам. В перечне стран – ОАЭ, Россия, Беларусь, Турция, Азербайджан, Узбекистан, Таиланд, Мальдивы, Германия, Венгрия и много других интересных мест нашей планеты.



