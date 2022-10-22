30-летие Дома дружбы отметили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня Республики и в рамках празднования 30-летия Дома дружбы в Усть-Каменогорске состоялось расширенное заседание ХХVIII сессии Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области и праздничный концерт, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие глава региона Даниал Ахметов, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин, активисты Дома дружбы и АНК, члены «Ассамблея жастары», молодежь и общественность области.

В 1992 году в Усть-Каменогорске открылся первый в истории Казахстана Дом дружбы.

«На базе семи Домов дружбы действует 72 этнокультурных объединения, свободно изучаются 8 языков разных национальностей. В области накоплен положительный опыт продвижения медиации. Реализуются меморандумы с профильными государственными органами и профсоюзами. На базе областного Дома дружбы также работает виртуальная приемная кабинета медиации. Нам необходимо расширять применение медиативных процедур, используя потенциал профессиональных и общественных медиаторов. Все это должно стать действенной площадкой для широкой межэтнической коммуникации. С этой целью нам необходимо максимально использовать потенциал 241 городского, районного, сельского окружного совета общественного согласия, Совета матерей», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе заседания.

Он поручил научно-экспертной группе Ассамблеи народа ВКО продолжить этнографические исследования и проект школы толерантности.

«Работа с молодежью должна быть во главе всех общественных институтов и Домов дружбы. Членам «Ассамблея жастары» необходимо усилить работу по привлечению молодежи в волонтерские движения, повышению их правовой грамотности, разъяснению мер государственной поддержки при получении профессии и трудоустройства», - отметил аким.

В ходе мероприятия Галым Шойкин поздравил всех с наступающим Днем Республики.

«Символично, что в эти дни мы также празднуем 30-летие Дома дружбы ВКО. Именно опыт Восточного Казахстана стал основой для работы и создания более 40 Домов дружбы по всему Казахстану, поэтому он так неоценим. Работа, которую вы сегодня проводите очень важна и нужна для нашей страны. Благодарю вас всех за ежедневное обеспечение мира и согласия в стране», - заключил Галым Шойкин.

На протяжении 30 лет Дом дружбы является флагманом мира и согласия.