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30 лет жила без документов женщина в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области жительница села Каракога Диана Пиданова 30 лет жила без документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, причиной столь парадоксальной ситуации стало отсутствие документов, подтверждающих сведения о рождении.
«Чтобы документироваться и подтвердить гражданство Казахстана, женщине нужно было установить отцовство. Для этого - провести дорогостоящую генетическую экспертизу. Сотрудники областного управления миграционной службы обратились в международное бюро по правам человека. Организация взяла на себя расходы, связанные с процедурами», - рассказали в пресс-службе.
В селе Возвышенка слепой мужчина проживал с паспортом образца 1974 года. Самостоятельно обратиться в соответствующие органы для документирования не мог. Полицейские помогли сделать все необходимые запросы и оформить документы.
«Кто-то потерял документы, кто-то проживал с паспортом советского образца. Есть и такие, которые с рождения не были документированы. В таких случаях нужен более тщательный подход. Каждому стараемся помочь», - сказал начальник отдела управления миграционной службы Айгуль Кунанбаева.
Всего с начала года документы получили почти 3 тысячи человек.
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