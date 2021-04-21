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    13:26, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    30 лет сотрудничества положительно повлияли на отношения между США и Казахстаном - посол

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол США в Казахстане Уильям Мозер рассказал, как развивается отношения между Соединенными Штатами и Казахстаном в течение 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений с Казахстаном. Как первая страна, признавшая независимость Казахстана, мы с гордостью отмечаем этот юбилей вместе. Фактически мы уже начали делиться важными событиями в наших отношениях в социальных сетях и будем продолжать освещать эти исторические моменты в течение всего года», - сказал в ходе онлайн-брифинга посол США в Казахстане.

    Во время брифинга Уильям Мозер поделился фотографией, на которой запечатлен бывший госсекретарь Джеймс Бейкер. Он посетил Казахстан на следующий день после обретения независимости - 17 декабря 1991 года.

    «Этот визит подчеркнул, насколько важны наши отношения были уже тогда. Я хочу особо отметить, что мы рассматриваем нашу кампанию «30 лет вместе» как возможность не просто оглянуться назад, но и заглянуть в будущее. Тридцать лет сотрудничества положительно повлияли на отношения между США и Казахстаном, и наши связи сейчас крепче, чем когда-либо. Как сказал президент Джо Байден: «Мы смотрим вперед вместе». Я уверен, что дружба и партнерство между США и Казахстаном будут только крепнуть», - отметил посол США.



    Теги:
    30 лет Независимости Международная деятельность Внешняя политика Казахстана США
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