30 лет со дня закрытия полигона: итоги и перспективы исследований обсудили в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Диалог о наследии Семипалатинского испытательного полигона провели в Семее. Положение и перспективы будущих исследований обсудили в Alikhan Bokeikhan University, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В университете прошла диалоговая площадка «30 лет со дня закрытия СИП: итоги и перспективы дальнейших исследований», приуроченная к 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

«Мы, восточноказахстанцы, в частности, жители Семейского региона – люди, живущие с наследием Семипалатинского испытательного полигона, мы живем на земле полигона, мы сталкиваемся с его последствиями, бывший полигон – это наша действительность.

За 30 лет со Дня закрытия СИП государством проделан колоссальный объем работы по обеспечению безопасности на территории полигона. Достаточно хорошо изучена радиоэкологическая обстановка, обеспечено полное нераспространение радиоактивных материалов. Прикладные исследования воздействия последствий ядерных испытаний проводятся регулярно. Всесторонне изучены вопросы воздействия СИП на здоровье населения, на окружающую среду. Но недостаточно изучены социально-гуманитарные аспекты наследия СИП. Нет антропологических, социологических, культурологических исследований, не хватает материалов изучения экономического воздействия, психологического воздействия, ментальных аспектов последствий, как, например, проблема радиофобии у населения, которая актуальна и поныне, воздействия последствий на повседневный быт жителей и т.д.

И сегодня на диалоговой площадке присутствуют не только ученые, исследователи, но и представители госорганов и общественники, которые буквально каждый день непосредственно контактируют с населением Семейского региона, в частности с жителями, проживающими вблизи территории СИП, люди, не понаслышке знающие текущее положение жителей нашего региона», - отметил модератор мероприятия Азамат Азатов.

В работе круглого стола приняли участие ученые–исследователи, в том числе приглашенный профессор из Университета Калгари (Канада) Саулеш Есенова, занимающаяся изучением антропологических аспектов воздействия СИП на социокультурное развитие населения и территории бывшего СИП, кандидат медицинских наук Лаура Кенжина, начальник лаборатории Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, много лет изучающая вопросы радиоэкологического воздействия СИП на здоровье людей, специалисты научно-исследовательских учреждений, профессорско-преподавательский состав кафедр ABU, обучающиеся (докторанты и магистранты), представители госорганов, некоммерческих организаций (НПО), в том числе вице-президент Антиядерного движения «Невада-Семей» Султан Картоев и президент Общественного фонда «Абыралы – Дегелең» Марат Курманбай, средства массовой информации.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы прикладных исследований воздействия последствий ядерных испытаний на здоровье населения, на окружающую среду, изучение социально-гуманитарные аспектов наследия СИП, на уровне антропологических, социологических и культурологических исследований, в том числе изучение экономического воздействия, психологического воздействия последствий испытаний, ментальные аспекты проблемы радиофобии у населения, воздействие полигона на повседневный быт жителей, меры социально-экономической поддержки населения Семейского региона и другие актуальные проблемы.

По итогам мероприятия была принята резолюция о необходимости формирования единого научно-исследовательского центра по изучению социально-гуманитарные аспектов наследия СИП и реализации проектов по поддержке населения, пострадавшего от последствий ядерных испытаний. Университет выступил инициатором создания такого центра на базе вуза, который консолидирует исследовательские работу ученых и социальные инициативы гражданского общества по вопросам дальнейшего изучения наследия СИП.