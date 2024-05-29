30 лет пьют грязную воду жители города Текели

Жители города Текели уже двадцать лет пьют родниковую воду. По их словам, вода, поступающая из централизованной системы, не пригодна ни для питья, ни даже для стирки. Тем не менее, Текелинцы оплачивают расходы на воду. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

— Мы пьем воду из родника. В летние месяцы из кранов течет мутная жидкость. Из-за такой воды после стирки белая одежда становится серой, а черная — белой. Все в грязи. Чистая вода дорожает, покупаем пять литров воды за 125 тенге, плюс платим 70 тенге за каждый кубический метр грязной воды, поступающей в дом, — рассказали горожане.

По словам акима города Текели, в июне на фильтровальной станции начнутся ремонтные работы. Однако это не решит проблему, потому что вода проходит через фильтровальную станцию, построенную 46 лет назад, где старые и изношенные трубы.

— Фильтровальная станция изношена на 86 процентов, там не проводили средний ремонт. В феврале объявили конкурс на текущий ремонт, — сообщил первый заместитель акима города Текели Ерлан Жетибаев.

Шахтерский город получает воду из рек Кора и Шажа. А в весенние, летние месяцы талая вода с гор не подходит для питья.



