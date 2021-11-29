30 лет Независимости: Участники сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск» прибыли в Костанай

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Участники восьмидневного сверхмарафона «Нур-Султан – Уральск», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, прибыли в Костанайскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы забега, дистанция сверхмарафона длиной в символические 2021 километр, полные преодолеваемых бегунами препятствий, барьеров и ошибок, олицетворяет путь становления Казахстана к новому этапу в жизни людей и страны.

Пробег стартовал 26 ноября в Нур-Султане. Он пройдет через ряд городов и завершится в Уральске 3 декабря.

«Спасибо, что в морозный день пришли поприветствовать нас. Вот оно, казахстанское гостеприимство, которое у нас никогда не отнять! Спасибо костанайцам! - отметил в своем приветственном слове участник марафона Талгат Ергалиев. — Мы свой сверхмарафон посвящаем 30-летию Независимости РК. Мы идем из города в город: из Нур-Султана в Кокшетау, потом Петропавловск, из Петропавловска в Костанай. Завтра в Актобе, а дальше - Уральск. За восемь дней мы пройдем 2021 километр и посвящаем свой марафон нашим предкам, нашим героям и батырам, которые когда-то отдали жизнь за нашу независимость. А также нашим современникам, которые также внесли вклад в это дело».

В рамках сверхмарафона 15 спортсменов, передавая символ Независимости, будут встречаться с активными гражданами в исторических местах (памятники, площади, краеведческие музеи), тесно связанных с историей и становлением независимости страны. Также в ходе марафона будет вестись видеозапись для программы «Дневник марафона».

Стоит отметить, что марафонцев встречали в городе Тобыл. Для них была организована ознакомительная экскурсия в Дом детского творчества, а также концерт.



