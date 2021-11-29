30 лет Независимости: Тараз как крупный транспортный узел

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О развитии транспортной инфраструктуры города Тараза за годы Независимости – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Город Тараз - это весьма удобный и перспективный с точки зрения логистики населенный пункт южного Казахстана. Как в древности Тараз был связующим звеном торговых путей Запада и Востока, Севера и Юга, и по караванным тропам Великого Шелкового пути сюда приходили и торговали купцы из разных стран, так и сегодня Тараз имеет удобную и перспективную логистику.

За годы Независимости географическое положение этого южного региона Казахстана предопределило образование здесь мощной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, привлекательной для потенциальных инвесторов.

В числе привлекательных для потенциальных инвесторов сторон города Тараза и в целом Жамбылской области можно назвать выгодное местоположение города на перекрестке важных транснациональных железнодорожных, автомобильных и авиационных путей Евразийского континента.

Уже сегодня предприятия и организации Тараза осуществляют торговые операции с более чем 50-ю странами мира. Основными партнёрами внешнеторговых отношений являются Россия, Кыргызстан, Индия, Китай, Польша, Италия, Германия, Бразилия, Куба и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Потенциальный выход к портам трех мировых океанов, высокий уровень развития цифровых технологий в международной торговле и в логистике могут создать уникальные возможности для развития в Таразе крупного международного мультимодульного транспортно-логистического узла.

К полетам готовы

Международный аэропорт Тараза «Аулие-Ата» полностью реконструирован и модернизирован к 2015 году. Здесь создана комфортная среда для пассажиров, привлекаются иностранные авиакомпании и планируется создать мощный транспортно-логистический хаб.

«Наши цели и задачи - чтобы билеты были дешевле, качество обслуживания пассажиров высоким и безопасность полетов была на самом высоком уровне, - подчеркнул заместитель председателя правления АО «Аэропорт «Аулие-Ата» Анатолий Нестеренко. - Мы заключили договор о государственно-частном партнерстве, передали взлетно-посадочную полосу, государство вложило в нее более 4 млрд. тенге. Организатором этой идеи была компания SCAT, вложившая порядка трех миллиардов тенге, для того чтобы аэропорт Тараза «Аулие-Ата» развивался».

После реконструкции взлетно-посадочная полоса аэропорта «Аулие-Ата» имеет длину 3,5 тысячи метров, ширину - 60 метров. Усилено асфальтобетонное покрытие, что позволяет принимать все типы современных самолетов и вертолетов, тяжелые воздушные суда Boeing, Airbus. Установлена новая система светосигнального обеспечения полетов с учетом сложных погодных условий. Всё это позволяет одновременно обслуживать до восьми реактивных самолетов, в том числе до четырех воздушных судов класса «Е» (Боинг 747, Ан-124 (Руслан), Эйрбас 380), размах крыльев которых превышает 70 метров.

По своим техническим характеристикам международный аэропорт «Аулие-Ата» является современным аэроузлом с широкими возможностями авиационного сообщения со странами Европы, Средней и Юго-Восточной Азии. Сегодня аэропорт активно развивает грузовые перевозки.

В Таразе приводят в порядок дороги

В предыдущие годы в Таразе была проведена инвентаризация всех улиц. В коммунальной собственности областного центра было зарегистрировано 576 улиц протяженностью 996 километров. По результатам инвентаризации выявлено 1 330 улиц общей протяженностью 1 531 километров.

Акимат города Тараза представил трехгодичный план по ремонту дорог в областном центре, в жилых массивах городских окраин.

По инициативе акима города Ержана Жилкибаева, для прояснения ситуации с состоянием дорог были заслушаны отчеты всех главных инспекторов, отвечающих за свои участки города. Отчеты проходили при активном участии жителей и помогли выявить проблемные вопросы по каждому территориальному округу. На этой основе, а также по результатам объезда акимом города территорий, а также с учетом заявлений и предложений горожан, акиматом подготовлен подробный и конкретный план работы в сфере ЖКХ города.

Планом предусмотрено осуществление большого объема работ по всем направлениям - ремонт дорог, благоустройство дворов, восстановление ирригационной системы и лотков, водопроводной и канализационной систем, ночное освещение и так далее.

Что касается ремонта улиц, переулков, проездов, то в Таразе на 2021 - 2023 годы предложено 230 проектов. В течение трех лет будет отремонтировано в общей сложности 251,8 километра дорог. Стоимость проведенных работ составит 8,1 млрд. тенге.

Но уже в этом 2021 году горожане увидели реальную работу городских властей по приведению в порядок транспортных артерий областного центра.

На этих фотоснимках, предоставленных пресс-службой акима города Тараза, можно увидеть, какими были раньше и как выглядят теперь отремонтированные улицы Патриса Лумумбы, Аулие-Ата, Байзак батыра, Сагындыкова, Центральная.

По железной дороге

История железнодорожного сообщения, пролегающего через Тараз, началась в 1917 году, когда город еще назывался Аулие-Ата, и через него была проложена Семиреченская железная дорога от города Арыси до города Верного (ныне - Алматы). Это значительно ускорило развитие города. В советское время эта железная дорога стала частью знаменитого Турксиба.

Бурное развитие промышленности в начале XX века, а также удобное географическое положение жамбылского региона, способствовали появлению целой сети железных дорог с крупным транспортным узлом в городе Шу, связывающим юг и юго-восток Казахстана с центральной и северо-восточной частью республики, а также с соседними государствами.

В наши дни Жамбылское отделение перевозок казахстанских железных дорог ежедневно осуществляет регулярные рейсы в направлениях больших городов страны. Железная дорога связывает Тараз со всеми регионами Казахстана, Россией, Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Железнодорожный вокзал Тараза обретает новый вид

Железнодорожный вокзал Тараза «Джамбул» располагается на расстоянии четырех километров от городского центра. Добраться сюда из других частей города можно на общественном транспорте, на такси или на автомобиле. Сегодня здание вокзала и прилегающая территория претерпевают кардинальную реконструкцию.

В 2020 году в АО «НК «Қазақстан темір жолы» главе региона Бердибеку Сапарбаеву представили план капитального ремонта и реконструкции главного здания железнодорожного вокзала областного центра. Разработан проект капитального ремонта внутренних помещений и пассажирского терминала вокзала. Предполагалось улучшить условия для пассажиров и привести в порядок привокзальные территории. Обновляется фасад здания современными облицовочными материалами и в современном дизайне. Глава региона тогда одобрил проект и подчеркнул, что нужно создать максимально комфортные условия для посетителей вокзала.

Подрядчиком строительных работ по полной реконструкции главного здания железнодорожного вокзала является ТОО «Энергетиқалық Құрылыс». Строители демонтировали кровлю, потолок, двери и оконные рамы. Совместно с областным управлением архитектуры и градостроительства утвержден современный дизайн обновленного фасада здания.

По плану в здании вокзала должны быть установлены новые билетные кассы, заменена вся система жизнеобеспечения, обновлен второй этаж, где располагаются пассажирский терминал, гостиница, столовая. В порядок приводятся пассажирские платформы и привокзальная территория.

Аким Жамбылской области отметил, что все объекты рядом с вокзалом должны иметь единый стиль и концепцию. Несмотря на строительство, таразский вокзал всё время работал в обычном режиме. Подрядная организация возвела временное сооружение, куда были перенесены билетные кассы.

«Мы должны улучшить условия для пассажиров. Вокзал - это самое первое, что видят люди, приезжая в Тараз, его по праву можно считать визитной карточкой города. Нужно стараться удивить гостей не только внешним видом вокзала, но и высоким уровнем сервиса», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что современное здание железнодорожного вокзала в Таразе построено в 1986 году. В 2013 году был проведен последний капитальный ремонт вокзального здания, площадь которого составляет чуть больше 2,5 тысячи квадратных метров. В 2018 году возле вокзала был благоустроен сквер на площади в один гектар. Сквер заасфальтировали, установили новые светильники, скамейки, проложили 2,7 км оросительных систем. Украшением сквера стала стилизованная под старину стела «Древний Тараз», на которой обозначено четыре имени города за двухтысячелетнюю его историю – Талас, Тараз, Аулие-Ата, Жамбыл.