30 лет Независимости РК: Люди, чей труд помогает развиваться Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В историю независимого Казахстана внесли вклад и жители Северо-Казахстанской области. Об известных людях региона рассказывает корреспондент МИА «Казинформ».

Несомненный вклад в развитие области внесла и вносит династия аграриев Зенченко. В селе Новоникольское Кызылжарского района они создали современный сельскохозяйственный кластер. Сюда неоднократно приезжал Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. Почти треть жителей села работает в агроформировании Зенченко.

Поднимал село из руин Геннадий Иванович Зенченко. В перестроечное время пообещал работникам совхоза, тем, кто отдал ему паи, что хозяйство будет жить и даже приумножится, гарантировал развитие социальной сферы. Обещание выполнил.

После смерти Геннадия Ивановича развитием коммандитного товарищества «Зенченко и К» занимается его сын Геннадий. Компания вкладывает огромные средства в благоустройство села и соцсферу. Поддерживают школу, детский сад, ФАПы. Построили физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры, амбулаторию. Каждый год строят 15-20 домов. Люди платят мизерную аренду, живут там постоянно, пока работают в хозяйстве. Жилье остается и при выходе на пенсию.

Продолжает дело деда и внук Иван Зенченко. Молодой предприниматель вдохнул жизнь в село Рублевку Аккайынского района. Построил там современную молочную ферму, занялся восстановлением и строительством социальных объектов. В село начали возвращаться люди.

Похожий пример возрождения села: несколько лет назад настоящий патриот и труженик Бахыт Кусаинов вернулся в родную деревню Прекрасное в Айыртауском районе. Восстановил депрессивный населенный пункт, развивает там сельское хозяйство, строит дома, ферму, мини-центр для детей и фельдшерско-акушерский пункт.

На годы Независимости пришлось становление коммандитного товарищества «Мамбетов и К», которое выросло из небольшого, неперспективного совхоза в одно из передовых агроформирований области. Сейчас в него входят села Минкесер и Бексеит. В коллективе работают более 200 человек.

Помимо растениеводства, занимаются животноводством. За годы работы племенное хозяйство КТ «Мамбетов и К» уверенно заняло лидирующие позиции в регионе и получило известность за пределами области. В 2019 году появился современный молочный комплекс. Каждый день на перерабатывающие предприятия отправляются более 10 тонн молока.

В регионе о Еркебулане Мамбетове говорят как крепком хозяйственнике, который не забывает о сельчанах. Населенные пункты привел в порядок, построил два мини-центра для дошкольников, оказывает спонсорскую помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, спортивной отрасли. В 2019 году Е. Мамбетов стал номинантом премии «Жомарт жүрек – 2019» за активную гражданскую позицию, широкомасштабную благотворительную деятельность в различных направлениях. В прошлом году вместе с петропавловским предпринимателем Дмитрием Шарапаевым занялся облагораживанием территории уникального озера Минкесер.

Дмитрий Шарапаев тоже довольно известная личность в регионе. Буквально пару лет назад социальные сети и ленты информагентств облетела фотография Главы государства во время посещения предприятия «Радуга», возглавляемого Шарапаевым. Именно те синие тазики и производит североказахстанский бизнесмен – и еще около 100 наименований простых вещей, без которых не обходятся ни в одном доме.

Компания появилась в далеком 1994-м году как семейный бизнес. Сначала производили лакокрасочную продукцию, собственно, так и появилось название компании. Потом начали делать макароны, фасовали муку, занимались обжаркой семечек. Со временем перешли на собственное производство, расширяли ассортимент и занимали те ниши, где был высок импорт продукции. Пару лет начали производить мыло и антисептики. В начале пандемии даже разработали дезинфекционные тоннели. Предприятие гибкое и мгновенно реагирует на потребности рынка и населения. Сейчас Дмитрий Шарапаев занимается строительством бумажной фабрики и мощной теплицы.

Вносят большой вклад в развитие экономики области и поддерживают жителей региона аграрии Анатолий Рафальский, Биржан Шаймерденов, Серик Малаев, Сергей Звольский и другие, предприниматель Андрей Исаков.

Говоря об известных людях Северо-Казахстанской области, невозможно не сказать об удивительном человек Викторе Зайберте, открывшем Ботайскую культуру.

Далеко за пределами области и страны известно имя уроженца Северо-Казахстанской области, Олимпийского чемпиона, велосипедиста Александра Винокурова, чемпиона мира Жаната Жакиянова , актрисы, обладательницы приза Каннского фестиваля Самал Еслямовой .

Безусловно, это лишь малая часть людей, без которых невозможно было бы развитие области, чей труд и целеустремленность могут послужить отличным примером для молодых североказахстанцев, которым предстоит дальше творить историю независимого Казахстана.