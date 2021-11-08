30 лет Независимости: Простых времен для санитарной службы нет – Сералы Жолдоспаев

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Более 30 лет посвятил профессии санитарного врача Сералы Жолдоспаев. Начинал свою трудовую биографию он с должности санитарного врача в Варненской районной СЭС Челябинской области. А в 1990 году молодой врач был принят на работу в Щучинскую районную санэпидстанцию. Опыт руководителя набирал в Зерендинской и Щучинской районных СЭС. С тех пор в трудовой книжке менялись только должности, но не направление работы. В преддверии 30-летия Независимости Республики Казахстан руководитель бурабайского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля рассказал корреспонденту МИА «Казинформ», насколько изменилась работа санврачей за это время.

- Сералы Ислямович, как много изменилось в работе Вашего ведомства за годы Независимости?

- Простых времен для санитарной службы нет. Санслужба всегда старалась идти в ногу со временем, реагировать на современные вызовы. В годы независимости санитарная служба приобрела статус государственной службы, что подчеркивает ее особую роль и приоритетность.

На самом деле становление санитарной службы началось задолго до этого, историческими предпосылками создания службы являлись, в первую очередь, многочисленные эпидемии инфекционных болезней, которые уносили тысячи жизней. Низкий уровень коммунального обустройства населенных пунктов, проблемы с питьевым водоснабжением, отсутствие гигиенических безопасных условий труда на предприятиях, низкая санитарная культура населения являлись основными неблагоприятными факторами, влияющими на состояние здоровья.

В самом начале служба входила в состав здравоохранения. С 1991 года с принятием закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» впервые на законодательном уровне была создана единая централизованная система. Важнейшим документом, повлиявшим на дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологической службы, стал Закон «О местном государственном управлении в Республики Казахстан» от 23 января 2003 года, определивший задачи, структуру и нормы санэпидслужбы, ее права и обязанности, подтвердивший ее государственный характер.

За период своего существования в зависимости от политической и экономической ситуации в стране служба претерпевала те или иные изменения, которые сразу же отражались на ее деятельности. В истории были и нелегкие годы, но во все времена сотрудники службы настойчиво и последовательно решали главную задачу - обеспечение охраны здоровья людей.

- Насколько сложно было работать санврачам в период пандемии?

- Санитарная служба последние полтора года находится на передовой борьбы с пандемией коронавируса. COVID-19 заставил задуматься о необходимости серьёзной модернизации всей системы предупреждения инфекционных угроз и борьбы с ними.

Напряженная работа началась 16 марта 2020 года, когда Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения. Тогда же перед министерством здравоохранения встала задача развернуть фронт работ от приема больных и консультирования до прогнозирования эпидситуации по всей стране с несколькими вариантами развития событий.

Для улучшения работы санитарно-эпидемиологической службы был повышен статус санитарных врачей, на которых легло бремя по мониторингу ситуации. Днями и ночами в условиях объявленной чрезвычайной ситуации и в настоящее время сотрудники санитарной службы осуществляют свою деятельность по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и выходу из локдауна.

- Какие проблемы вышли на первый план с началом пандемии в работе санитарной службы?

- Во время пандемии остро встал вопрос о нехватке эпидемиологов. Ведь казахстанские вузы уже 15 лет не выпускают специалистов-эпидемиологов, санитарно-эпидемиологические факультеты медвузов объединили с лечебными в факультеты общей медицины, что привело к исчезновению специальности «Эпидемиология».

С началом пандемии ряд эпидемиологов и санитарных врачей области переболели коронавирусом, затем снова встали в строй для борьбы с вирусом. К сожалению, не обошлось без потерь среди сотрудников нашей службы.

Пандемия не только показала правильность подходов по защите здоровья населения от эпидемических угроз, используемых в Казахстане, но и стала катализатором решений по дальнейшему развитию и укреплению санитарно-эпидемиологической службы.

- Какова, по Вашему мнению, роль независимости в становлении Казахстана?

- Празднуя в этом году 30-летие Независимости Казахстана, хочется оглянуться назад и увидеть, что произошло хорошего за эти тридцать лет. В текущем году наше государство переступает рубеж, который обязывает каждого сознательного гражданина задуматься над ключевыми вопросами: «Чего мы достигли за это время?».

Казахстан вышел на динамичную траекторию развития. Сегодня мы с вами живем в состоявшемся государстве с развитой экономикой и устойчивой политической системой. Сегодня многие блага нашего общества могут восприниматься молодежью как некая данность. Те трудности, с которыми страна столкнулась в первые годы независимости, знакомы молодому поколению лишь по рассказам родителей и из хроник документальных фильмов.

Самым большим достижением и нашими главными ценностями, считаю, единство, согласие и стабильность, царящие в нашем обществе.

Хотел бы пожелать в юбилейный год всем казахстанцам процветания, крепкого здоровья, удачи, благополучия в семьях, успешной деятельности на благо нашей Республики Казахстан. Как только мы достигнем коллективного иммунитета с помощью вакцинации против коронавируса, мы сможем вернуться к привычной жизни. А это зависит от каждого из нас!











