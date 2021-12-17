30 лет Независимости: молодое поколение казахстанцев поздравляет с праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь Казахстана поздравляет соотечественников с Днем независимости. Своими пожеланиями молодое поколение нашей страны делится в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 лет назад Казахстан получил Независимость и начал свой путь к воплощению концепции «Мәңгілік ел». Истоки становления и развития нашей страны неразрывно связаны с выдающейся личностью Первого Президента Республики Казахстан. Учитывая его роль в становлении казахстанской государственности, формировании межэтнического и межконфессионального мира и согласия в стране, Нурсултан Назарбаев признан символом единства народа Казахстана.

Казахстан - страна, где представители более 130 национальностей живут в мире и согласии. Наша страна за короткое время стала широко известна по всему миру как государство, отказавшееся от ядерного оружия. С момента обретения независимости привлечено более 300 миллиардов долларов иностранных инвестиций. 16 декабря занимает особое место в сердце каждого казахстанца», - делится пользователь в Instagram.

Жительница Казахстана, пользователь Facebook на своей странице отметила, что новую страницу в современной истории Казахстана открыл перенос столицы.

«Главным архитектором» Астаны в качестве столицы независимого Казахстана по праву считается Нурсултан Абишевич Назарбаев. Начиная от идеи переноса столицы и получения ее одобрения Верховным Советом Республики и до разработки генерального плана и детальной планировки, возведения уникальных зданий и жилых комплексов, личного контроля за исполнением запланированного – это далеко неполный перечень заслуг Елбасы. Благодаря яркому примеру Астаны были запущены положительные тренды в экономике и общественном развитии всей страны, отмечает Toni Kussatayeva, пожелав процветания нашему государству.

Молодая казахстанка под именем Elena Elenina на странице социальной сети VK особо подчеркнула, что Независимость – это не только политическая самостоятельность, это прежде всего исторический путь, который проходит каждое государство.

«Очень важно знать тот путь, который прошла наша страна. 30-летие Независимости Республики Казахстан – это не просто юбилей, а возможность осмыслить наши достижения, определить задачи на будущее. За годы Независимости выросло новое молодое поколение казахстанцев, которое несет в себе высокую созидательную энергию», - считает пользователь.

Соотечественница Регина Аюпова, поздравляя казахстанцев, отметила роль Первого Президента - Елбасы в становлении страны.

«Говоря о независимости Казахстана, нельзя не отметить роль Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева – архитектора казахстанской модели государственности, автора многих стратегических инициатив глобальной безопасности. Инициированные Первым Президентом – Елбасы решения о переводе экономики на рыночные рельсы, утверждении безъядерного статуса страны, переносе столицы, принятие программных документов, создание уникального института межэтнического согласия, толерантности и единства казахстанского народа – Ассамблеи народа Казахстана – и другие стратегические инициативы доказали свою историческую состоятельность и эффективность», - подчеркнула Р. Аюпова в Facebook.

Современный Казахстан – полноправный член мирового сообщества, страна с растущей экономикой, единым народом и большими планами. Так считает молодая казахстанка Аружан Букурбаева.

«На состоявшихся в июне 2019 года демократических выборах народ Казахстана избрал Президентом страны Касым-Жомарта Токаева. Вновь избранный Глава государства выступил последовательным продолжателем стратегического курса Елбасы на дальнейшую модернизацию Казахстана. С Днем независимости всех казахстанцев! Пусть в каждом доме царят мир, достаток и счастье!», - написала она.

Стоит отметить, что каждый житель нашей страны на страницах Facebook, Instagram под хэштегом #Qazaqstan30 может поздравить соотечественников с праздником и поделиться своим мнением по поводу развития сегодняшнего Казахстана.



