30 лет Независимости: кто руководил Северо-Казахстанской областью

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За годы Независимости РК в Северо-Казахстанской области сменились девять акимов. О каждом из них – в обзорном материале корреспондент МИА «Казинформ».

Каждый из руководителей региона пробыл на посту от 1,5 до 5,5 лет. С каждым связаны определенные изменения в области.

Первым акимом Северо-Казахстанской области стал Владимир Гартман (1992-1997).

В свое время ему прочили пост премьер-министра РК. Ключевую роль в его назначении на пост акима Северо-Казахстанской области, вероятно, сыграла его деятельность в сфере агропромышленного сектора. После его назначили акимом Акмолинской области.

Второй аким области – Даниал Ахметов (1997—1999). В аграрный регион он приехал из промышленно развитой Павлодарской области. Жители региона говорят, что при Ахметове в области закипела жизнь, решались хоть и не все, но многие проблемы. Однако на посту он оставался недолго и через два года перешел на правительственную должность.

Его преемником и третьим акимом области стал Кажмурат Нагманов (октябрь 1999 — май 2002). Значимых событий во время его работы в регионе не происходило. Буквально через 2,5 года Нагманова назначили министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

Четвертый аким Анатолий Смирнов (май 2002 — декабрь 2003) пробыл на посту всего 1,5 года. До прихода в область имел опыт дипломатической работы, что, несомненно, имеет большое значения для работы в приграничном регионе. В период Смирнова шли активные споры о переименовании Петропавловска в Кызылжар. С поста акима области он вновь перешел на дипломатическую должность.

Пятый аким области - Таир Мансуров (декабрь 2003 — октябрь 2007) задержался в регионе гораздо дольше своих предшественников и успел запомниться североказахстанцам. Его называли компетентным и жестким руководителем. Благодаря его пристальному вниманию к сфере образования, в регионе значительно повысился статус педагога. На ступень выше поднялось качество преподавания казахского языка. Мансуров организовал для учителей казахского языка и литературы дополнительные гранты за высокие достижения в работе. Выплачивали их ежемесячно. В детских оздоровительных лагерях летом проводили языковые курсы. В период работы Мансурова в регион пришли инвесторы. К сожалению, не все проекты удалось реализовать качественно, но это уже было после его ухода из региона на должность Генерального секретаря Евразийского экономического сообщества.

Шестой аким Северо-Казахстанской области - Серик Билялов (октябрь 2007 — январь 2013). Билялов стал первым и пока единственным главой региона, являющимся уроженцем вверенной территории. До назначения он работал акимом двух районов, заместителем акима области по сельскому хозяйству. Развитию последнего уделялось особое внимание. В марте 2013-го года избран депутатом Сената Парламента РК от Северо-Казахстанской области.

Седьмой аким Самат Ескендиров (январь 2013 — май 2014) руководил областью чуть больше года. С периодом его работы связывают существенные изменения в сфере занятости. Ескендирову удалось добиться положительной тенденции в трудоустройстве населения. В отставку он вынужден был подать из-за проступков подчиненных. Были заведены уголовные дела в отношении руководителя управления строительства, заместителя акима района.

После Ескендирова на пост акима области пришел Ерик Султанов (май 2014 года — март 2017). На него, как опытного дорожника, возлагались большие надежды по строительству дорог, которые находились в плачевном состоянии. Дороги в регионе, действительно, начали приводить в порядок. Внедрили новые технологии, позволяющие экономить значительные суммы. Султанов инициировал создание проектов по застройке города. При нем в области появился первый Дворец спорта. В годы работы Султанова активно развивалось приграничное сотрудничество.

Девятый аким области Кумар Аксакалов приступил к обязанностям в марте 2017 года. Он реализовал многие проекты, запланированные предыдущим акимом. С первых дней работы объехал все районы, добрался даже до небольших сел. Первая проверка на прочность была во время паводка. Со своей командой Аксакалов ночевал в подтопленных селах. В 2018 году в Петропавловске проходил Форум приграничного сотрудничества с участием президентов Казахстана и России. С этого времени начался строительный бум в областном центре. И до сих пор продолжается снос ветхого частного сектора, на месте которого строят современные многоэтажки. Аксакалов намерен застроить и депрессивный микрорайон «Копай». За время его работы в регионе появились интересные инвестиционные проекты. При нем был разработан и утвержден Правительством Комплексный план социально-экономического развития региона. Безусловно, не все выполняется безупречно и без нареканий со стороны североказахстанцев. Не удалось пока акиму области остановить миграционные процессы. Негативно сказывается пандемия, местной власти нередко приходится принимать непопулярные решения. Тем не менее, для следующего, десятого, акима Аксакалов задал высокую планку.