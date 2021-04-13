30 лет Независимости: какие преобразования произошли в научной сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких достижений на сегодня удалось добиться в отечественной сфере науки, какие преобразования нас ждут в будущем и о вкладе наших ученых в развитие страны, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы по праву гордимся нашими учеными, которые преданы своему делу и вносят большой вклад в развитие науки. Пандемия еще раз продемонстрировала, что без развития науки не может быть развития государства. Разработка учеными Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности отечественной вакцины от COVID-19 в очередной раз показала высокий потенциал отечественной науки», - написал Асхат Аймагамбетов на своей страничке в Facebook.

Вместе с тем министр добавил, что на сегодня в данной сфере есть как безусловные достижения, так и проблемы.

«Мы со своей стороны принимаем комплексные меры по дальнейшему развитию казахстанской науки. Благодаря всесторонней поддержке Главы государства в научной сфере произошли позитивные изменения», - подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

По данным ведомства, финансирование науки из бюджета в последние два года увеличилось почти вдвое. К 2025 году финансирование науки планируется увеличить до 1% от ВВП, это станет большим толчком для развития отечественной науки.

Кроме того, если раньше конкурсы МОН на грантовое и программно-целевое финансирование проводились лишь один раз в три года, то теперь они будут проводиться ежегодно. Уже в 2020 году было проведено 5 конкурсов.

В 2020 году впервые были введены новые виды грантов – на коллаборацию, краткосрочные, индивидуальные, для молодых ученых и др.

На 80% увеличился размер стипендии для докторантов PhD (до 150 тыс. тенге).

В дальнейшем, согласно программе партии «Nur Otan», стипендия докторантов будет увеличиваться ежегодно на 15% и к 2025 году составит 260 тыс. тенге.

«Нам важно повышать прозрачность при поступлении в магистратуру и докторантуру. Поэтому мы летом прошлого года впервые внедрили электронный формат экзаменов в магистратуре. С этого года в таком же формате пройдут вступительные экзамены в докторантуру.

Как результат тесного взаимодействия с научным сообществом в Правила работы диссертационных советов внесены изменения, расширены возможности для наших докторантов при защите их диссертаций», - добавил Асхат Аймагамбетов.

В МОН отмечают, что изменения также коснулись и правил формирования перечня научных журналов. С текущего года начнется реализация проекта по поддержке сильных научных журналов.

В соответствии с новыми поправками в Закон «О науке», ежегодно будут выделяться 50 премий для лучших научных работников. По аналогии с конкурсом «Лучший преподаватель вуза» они будут получать премию в размере более 5 млн тенге.

При поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева в 2020 году открыта новая бюджетная программа по модернизации и укреплению базы научных организаций МОН, выделены 2,8 млрд тенге. Благодаря этому 23 института приобрели лабораторное оборудование.

В текущем году на эти цели выделено уже более 3,8 млрд тенге. Модернизация институтов продолжится и в последующие годы.

Серьезные изменения произошли в части повышения прозрачности формирования и деятельности ННС (Национальных научных советов).

Заседания переведены в онлайн- формат, голосование стало открытым, а состав советов сформирован четко в соответствии с показателями научной активности.

С текущего года начнется реализация нового проекта по организации для 500 ученых научных стажировок в ведущих научных центрах мира и проекта «Жас ғалым» с ежегодным выделением 1000 грантов для молодых ученых.

20 вузов страны получат финансирование по проекту «Центры академического превосходства». Это значит, что они получат возможность серьезно обновить и материально-техническую базу институтов.

Стоит задача по дальнейшей цифровизации всех процессов в науке.

Министерство будет работать по увеличению сроков реализации научных проектов до 5 лет по отдельным грантам, требующим более длительных сроков.

«Ученые не должны зависеть только от результатов конкурсов. Именно об этом говорил Президент на заседании НСОД. Важно решение вопроса по внедрению прямого финансирования институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями в стратегических для страны направлениях», - считает Асхат Аймагамбетов.

Глава МОН сообщил, что министерство работает по расширению перечня сотрудников, получающих оплату в рамках базового финансирования.

Выделение специальных грантов в рамках постдокторантуры для поддержки молодых ученых также будет решаться в рамках нового законопроекта по внесению изменений в законодательство «О науке».

Кроме того, продолжится практика по финансированию проектов по коммерциализации РННТД (Результатов научной и (или) научно-технической деятельности).

Также планируется по опыту Назарбаев Университета для развития инноваций и прорывных технологий, формирования передовых научно-исследовательских центров создать 2 передовых вуза, которые станут центрами роста. В Петропавловске и Шымкенте эта работа уже начата. Также на базе 20 наиболее конкурентоспособных вузов страны будут созданы центры «академического превосходства». В рамках цифровой трансформации образования обеспечена бесперебойная работа основных информационных систем образования. Будет продолжена работа по внедрению облачной бухгалтерии, развитию национальной образовательной базы данных.

В прошлом году был также обновлен состав национальных научных советов, утверждены новые правила их работы. Введены экономическая экспертиза проектов и процедура ранжирования баллов ННС и государственной научно-технической экспертизы. Дано поручение по 500 стажировкам для молодых ученых, сейчас центр «Болашақ» занимается данным направлением.