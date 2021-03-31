30 лет Независимости: как развивалось здравоохранение Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О развитии сферы здравоохранения Жамбылской области за годы Независимости в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев.

- Асет Аскерович, в этом году наша страна празднует знаменательное событие - 30-летие Независимости Республики Казахстан. Как изменилось здравоохранение в Жамбылской области за эти годы?

- Произошли значительные изменения во всех сферах, в том числе и здравоохранении. С момента приобретения суверенитета наша страна столкнулась с проблемами, которые отразились на всех сферах жизни общества. Пришлось разрабатывать собственную политику и систему планирования в области здравоохранения. Путь к успеху был нелегкий, болезненный, где-то даже с потерями. Демографические коэффициенты и основные показатели здоровья населения области были вполне благополучными в 1991 году, когда численность населения области составляла 1 059 000 жителей. К 1999 году произошло снижение на 7% (985 700 человек). Сыграло свою роль снижение рождаемости и естественного прироста населения. Так, если в 1991 году рождаемость составляла 23,7, то через восемь лет снизилась на 36% (15,2). Ситуация улучшилась к 2010 году, когда в регионе проживало уже 1 040 600, сейчас - 1 139 151 человек. В 2020 году рождаемость в Жамбылской области составила уже 25,2 на тысячу населения. Общая смертность населения к 2010 году возросла с 7,9 (1991 год) до 9,36 на тысячу населения. В минувшем 2020 году общая смертность составила 7,9 (без КВИ и пневмонии).

- С какими проблемам столкнулось в эти годы здравоохранение?

- Одной из серьезных проблем в 90-е годы стал значительный отток кадров, медицинские специалисты государственного сектора уходили из медицины из-за миграции, недостаточного финансирования отрасли, переходили в частные структуры. Обеспеченность врачебными кадрами уже к 2010 году увеличилась до 26,5 на 10 тыс. населения. Сейчас число врачей возросло до 3 194 человек, средних медработников до 11 399, превышен уровень 1991 года.

В начале переходного периода резко сократился объем финансирования. Но с годами ситуация изменилась. Почти в 74 раза, по сравнению с 1994 годом, увеличилось финансирование здравоохранения.

- Что вы можете сказать о реформах здравоохранения?

- За эти годы предпринимались неоднократные попытки реформирования. Во второй половине 90-х годов ряд реформ носил непоследовательный характер. В 1996 - 1998 годах наша отрасль пережила неудачное время внедрения страховой медицины. В 1998 году принята госпрограмма «Здоровье народа», но существенных изменений не произошло. Однако в дальнейшем началась глубокая реорганизация здравоохранения, приняты госпрограммы. Позитивные изменения в здравоохранении Жамбылской области начались с 2002 года, объявленного Указом Президента РК Годом здоровья. Для улучшения ситуации приняты такие госпрограммы, как «Диабет», развитие кардиологической и кардиохирургической помощи, программа госгарантий предоставления бесплатной медицинской помощи, с включением бесплатного и льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий при оказании амбулаторной помощи. С началом экономического подъёма в 2004 году приступили к реализации комплексной госпрограммы реформирования и развития здравоохранения на 2005 - 2010 годы.

Постепенно увеличивалось бюджетное ассигнование, укреплялся сектор первичной медико-санитарной помощи, усилилась интеграция медуслуг, реорганизована система подготовки работников здравоохранения, введены механизмы финансирования стимулирующих коэффициентов, реформирована амбулаторно-поликлиническая служба. Затем проводилась реструктуризация, приватизация медобъектов, переход поликлинических и больничных организаций на право хозяйственного ведения.

За эти годы получил развитие негосударственный сектор здравоохранения, в котором сейчас оказывается медицинская помощь в рамках ГОБМП и ОСМС. В нашем регионе негосударственный сектор представлен 18 больничными организациями, 13 амбулаторно-поликлиническими организациями, 19 стоматологическими поликлиниками.

- Какие позитивные изменения произошли за годы Независимости?

- Снизилась в 3 – 4 раза младенческая и материнская смертность, меньше стало социально-значимых заболеваний. В практику внедрены международные стандарты и рекомендации Всемирной организации здравоохранения – перинатальные технологии, критерии живорождения по международному стандарту, совместное пребывание матери и ребенка, партнерские роды, перенатальный скрининг во время беременности и другие.

Смертность от болезней системы кровообращения с 2000 года уменьшилась в 2,7 раза с 432 до 162,1 случая в 2020 году на 100 тысяч населения. Проводится внедрение новых механизмов оказания медицинской помощи в период «золотого часа», внедряются высокотехнологичные медицинские услуги в кардиохирургии, профилактические скрининг-осмотры для раннего выявления артериальной гипертонии, факторов риска.

За эти годы в Жамбылской области произошло снижение смертности от злокачественных новообразований на 22,2%. Заболеваемость туберкулезом снизилась на 38,7%, смертность в 11 раз. Этому способствует своевременное выявление при скрининговых профилактических осмотрах групп риска, закуплено современное лабораторное оборудование. Из средств местного бюджета ежегодно больные туберкулезом получают социальную помощь.

Стационарная помощь является наиболее ресурсоемкой отраслью, в которой сосредоточено до 80% финансовых и материально-технических ресурсов системы здравоохранения. Поэтому рациональное использование коечного фонда и обеспечение эффективности стационарной помощи в значительной мере определяет успех реформирования отечественного здравоохранения. Государственной программой реформирования и развития здравоохранения на 2005 - 2010 годы проведено реформирование больничного сектора области. В 1991 году функционировало 12 720 коек круглосуточного пребывания, в 1999 – 5 485, в 2020 – 6 050.

- С 2010 года внедрена Единая национальная система здравоохранения (ЕНСЗ). Что это дало?

- Это позволило сделать систему здравоохранения ориентированной на пациента, сформировать конкурентную среду, пациенту предоставили право свободного выбора стационара. Развитие стационарной медицинской помощи в последние годы происходит по таким направлениям, как строительство крупных многопрофильных больниц и реконструкция существующих, создание специализированных отделений, повышение материально-технической оснащённости и уровня подготовки медработников, внедрение высокоспециализированных методов лечения.

Одним из направлений государственной политики является улучшение качества медицинской помощи и развитие высокотехнологичных медицинских услуг системы здравоохранения. Основная задача - внедрение современных методов диагностики и лечения, основанных на международных стандартах, доказательной медицине. Высокотехнологичные медицинские услуги – современный вид лечения сложных заболеваний, с применением новых технологий, которые свели к минимуму риск для жизни и здоровья пациента. В нашей области такие медицинские услуги оказывают 5 медицинских организаций. В числе государственных организаций - Жамбылская областная многопрофильная больница, Жамбылская областная детская многопрофильная больница. В негосударственном секторе это Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии, МЦ «Брак и семья», кардиохирургическая клиника «Жүрек».

- Сколько новых медобъектов построено за эти годы?

- За эти годы произошли масштабные изменения в строительстве и капремонте социально значимых медицинских объектов. Только с 1991 по 2009 годы введено в эксплуатацию 27 объектов, с 2009 по 2015 годы — 92. За последние 5 лет построено 188 объектов в селах. В рамках проекта «Строительство 100 школ, 100 больниц» построено 6 объектов стоимостью 18,8 млрд. тенге. В их числе областной центр крови на 15 тысяч литров в год, ЦРБ Шуского и, Жамбылского районов. В областном центре - городская поликлиника № 5, областная многопрофильная детская больница, городская многопрофильная детская больница. По программе «Строительство 350 врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник» введено 25 объектов на сумму 1,8 млрд. тенге. Открыто два перинатальных центра с возможностью выхаживания новорожденных с массой при рождении 500 граммов и более. Введены в эксплуатацию областной реабилитационный центр «Материнство и детство», областной консультативно-диагностический центр, врачебные амбулатории в селах. Сегодня сеть здравоохранения области состоит из медорганизаций государственных (389) и негосударственных (32) форм собственности.

- Как повлияла пандемия на развитие здравоохранения?

- На сегодняшний день для нас основным программным документом является госпрограмма развития здравоохранения на 2020 - 2025 годы, в которой заложены обязательные к исполнению индикаторы по состоянию здоровья населения и уровню оказания медицинской помощи. По итогу первого года реализации программы в Жамбылской области не достигнуты индикаторы уровня материнской и неонатальной смертности, вложения инвестиций. Пандемия COVID-19, конечно же, оказала негативное влияние на исполнение части индикаторов программы, так как все силы и средства здравоохранения были направлены на борьбу с распространением коронавируса. В период пандемии приобретено необходимое современное медицинское оборудование: аппараты компьютерной томографии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, искусственной вентиляции легких, кислородные станции и кислородные концентраторы, флюоро- и рентгеновские установки, прикроватные мониторы пациента и многое другое.

Несомненно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все сферы жизнедеятельности, в том числе, значительные в здравоохранение, в полной мере обнажив наиболее слабые места в нашей медицине – дефицит кадров, износ инфраструктуры и слабая материально-техническая база. Конечно, нужны дополнительные инвестиции для дальнейшего развития здравоохранения. Как сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, особое значение имеет модернизация отечественного здравоохранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы стала очевидной. Система здравоохранения должна ориентироваться на пациентов, ставить во главу угла их интересы, здоровье и жизнь.

Действительно, за годы Независимости произошел ряд положительных изменений в отечественной системе здравоохранения, но продолжает иметь место ряд существенных проблем, отражающихся на доступности и качестве оказания медицинской помощи населению. Главным звеном в оказании медицинской помощи является первичная медико-санитарная помощь, и для повышения ее доступности, кроме увеличения числа врачей общей практики, продолжится разукрупнение субъектов здравоохранения. Семейный принцип обслуживания врачом общей практики в регионе охватывает 963 885 человек, создано 499 участков, среднее количество населения 1 931 при нормативе 1 700, а с учетом коэффициента совмещения – 1 463 человека. Остается кадровый дефицит врачей общей практики, имеющееся совместительство отражается на качестве оказания медицинской помощи. Предстоит переподготовка врачей терапевтов на врачей общей практики. Продолжится дальнейшая реализация национальной скрининговой программы, нацеленной на раннее выявление заболеваний среди отдельных возрастных групп населения, а также универсальной прогрессивной модели патронажа.

Жамбылская область относится к регионам со значительной численностью сельского населения (свыше 60%). Сельские медицинские объекты нуждаются в укреплении материально-технической базы, в кадрах (129 врачей), оснащении, транспорте. Построенные в 50 - 70-х годах здания не соответствуют современным требованиям при растущей численности населения. Первичная медицинская помощь на селе зачастую является начальным и конечным этапом лечения.

За последние 5 лет в жамбылских селах было построено 118 медицинских объектов. В рамках поручения Президента РК Касым-Жомарт Токаева в течение 3-х лет предстоит строительство 60 медпунктов, капремонт и реконструкция 32 объектов. В 2021 году уже начнется строительство 20 сельских медобъектов. Учитывая кадровый дефицит, недостаточную оснащенность сельских медорганизаций, планируется создание трех межрайонных медцентров, что позволит обеспечить доступность для сельчан консультативной специализированной помощи и лабораторно-диагностического обследования. В каждом районе сегодня имеются передвижные медицинские комплексы. В этом году в 50 отдаленных селах внедрили телеметрические ЭКГ-системы, с передачей записей ЭКГ для расшифровки в областной центр. И это при отсутствии интернета. Создана телемедицинская сеть по дистанционной консультативной квалифицированной медицинской помощи сельчанам специалистами областного и республиканского уровня.

- Актуальность цифровизации продиктована растущими запросами на качественное медобслуживание. Как у нас с этим?

- Внедрение и развитие информационных систем, функционирующих сегодня в системе здравоохранения, начато в 2010 году, с внедрением Единой национальной системы здравоохранения. Внедрение услуг «Смарт-медицины», дистанционной профилактики и лечения, «электронной медицины» - эти новые виды медицинских услуг особенно востребованы в Жамбылской области, с учетом плотности населения и территории.

Глава государства акцентировал, что сегодня большое значение придаётся борьбе с коронавирусной инфекцией, оставляя без внимания плановые хирургические и другие оперативные вмешательства, охрану здоровья матери и ребенка и другие направления, что является недопустимым. В планах ближайшего периода в нашей области создание кластерной медицины. Будут образованы 4 высокоспециализированных центра (взрослый, детский, реабилитационный, онкологический) с развитой современной инфраструктурой, начиная от полного спектра диагностических, консультативных и лечебных мероприятий и заканчивая реабилитацией. Предстоит реконструкция, модернизация медицинских объектов, с дальнейшим развитием доступной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи.

В областном центре предстоит строительство областной станции скорой медицинской помощи, областной многопрофильной больницы, городской поликлиники, развитие эндовидеохирургии для развития малоинвазивных методов лечения. С учетом мощностей каждой ЦРБ и ведущих клиник Тараза, планируется внедрение трех уровней эндоскопической помощи, что позволит ускорить диагностику и лечение в экстренных ситуациях.

Большой проблемой является кадровый дефицит, недостаток профильных специалистов. В августе 2020 года акимом области Бердибеком Сапарбаевым подписан меморандум с университетом имени С. Асфендиярова об открытии филиала в Таразе, разработан план по снижению кадрового дефицита, что поможет совместно решить проблему. Дополнительно будут выделены гранты акима области, больше сможем принять в резидентуру, привлечь квалифицированных специалистов.

- В чем Вам видится главная задача на сегодня?

- Главная задача, которая сегодня стоит перед местными органами власти, это обеспечение доступности медицинской помощи в каждом населенном пункте, повышение качества жизни населения, снижение инвалидизации, смертности. Здравоохранение – это система, требующая постоянного совершенствования. Разработан Стратегический план развития здравоохранения Жамбылской области, реализация которого позволит создать современную инфраструктуру с оснащением и развитием специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи и международным сотрудничеством. Тем самым, жителям области будет обеспечена доступная и качественная медицинская помощь. С реализацией намеченных планов здравоохранение Жамбылской области будет поднято на более высокий уровень развития. Ведь здоровье населения - это главная стратегическая цель любого государства.

Таким образом, за 30 лет Независимости достигнуты значительные позитивные изменения в здравоохранении, включая, показатели демографии и состояния здоровья, улучшение инфраструктуры, внедрение высокотехнологичных медицинских услуг. И, можно сказать, что главным достижением проведенных государственных реформ здравоохранения является увеличение средней продолжительности жизни населения Жамбылской области с 67 лет в 1992 году до 72,7 лет в 2020 году. Впереди новые цели и задачи по дальнейшей охране здоровья населения, улучшению качества жизни и продолжительности жизни населения области.

- Спасибо за беседу!