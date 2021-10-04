30 лет Независимости: как открывали кардиоцентр в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Об открытии первого в Северо-Казахстанской области кардиологического центра, о работе медучреждения и успехах в лечении кардиологических больных – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Кардиологический центр в Петропавловске открыли в 2009-м году согласно Указу Президента РК Н.Назарбаева на базе бывшей второй городской больницы.

«В 1997-1998 годы была высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Тогда Президент принял решение о создании кардиологических/кардиохирургических служб в каждом областном центре. Было около 40 человек в штате. Наши врачи обучались в Польше, Прибалтике, Караганде, Астане. К нам приезжали зарубежные специалисты и обучали на месте. Начали оперировать, наладили диагностику, достали необходимое оборудование, обеспечили лекарственными средствами, квалифицированными кадрами. Тогда из республиканского бюджета выделили более 500 млн тенге. Приобрели ангиограф – раньше такого аппарата в области не было – инструментарий для кардиохирургических операций, аппарат для искусственного кровообращения, без которого невозможно проводить операции на открытом сердце. Через год после обучения наши врачи сами стали оперировать. Сейчас делаем более 800 стентирований в год, свыше 1800 кардиологических исследований, проводим аорто-коронарное шунтирование, операции при врожденных и приобретенных пороках сердца взрослых, на клапанах сердца – протезирование митрального клапана», - рассказал главный врач кардиологического центра Азамат Магзумов.

За 11 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась в три раза, от острого инфаркта миокарда – в 3,5 раза. В 2,5-3 раза уменьшилось количество тяжело больных.

«Всех «хроников» пролечили. Благодаря работе участковых врачей вовремя выявляются кардиобольные. Их направляют к нам, здесь они получают лечение, оперируем. Нет такой операции, которую можно назвать легкой. Бывает, что поступают больные не только с проблемами сердца. За последние годы внедрили электрофизиологические исследования при нарушении работы сердца. После проводим радиочастотную абляцию, чтобы восстановить ритм сердца. При понижении ритма сердца до 40-50 ударов в минуту ставим электрокардиостимуляторы. Совместно с онкодиспансером, областной больницей проводим операции онкологических больных», - рассказывает главврач кардиоцентра.

Сейчас североказахстанские сосудистые хирурги успешно проводят операции на брюшном отделе аорты, сонных артериях, на периферических и висцеральных артериях, резекции аневризм аорты и периферических артерий и другие сложные манипуляции.

«Темпы оперативных вмешательств в кардиологическом центре высокие. Если в 2009-м году проведено 43 операции аорто-коронарного шунтирования, то за 11 лет наши кардиохирурги сделали 1 364 таких операции. Интервенционные хирурги проводят стентирование не только коронарных сосудов, но и периферических сосудов почек, подвздошной артерии, нижних конечностей, проводится денервация почечных артерий больным со злокачественной гипертонией. Успешно развивается аритмологическая служба. С приобретением ЭФИ-системы появилась возможность лечения в области серьёзных нарушений ритма сердца пациентов, которые ранее направлялись в республиканские центры. Проводится имплантация кардиовертера-дефибриллятора для устранения жизнеугрожающих нарушений ритма сердца», - рассказал А.Магзумов.

В кардиологическом центре работают 280 человек медицинского персонала. Стабилизация эпидситуации позволила возобновить плановую госпитализацию и полноценно оказывать помощь кардиологическим больным.