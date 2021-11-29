30 лет Независимости: достижения древнего и вечно молодого города Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - За годы Независимости Тараз стабильно демонстрирует тенденции поступательного роста различных экономических показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным облакимата, в структуре инвестиций в основной капитал доминируют собственные и заемные средства предприятий и организаций, направляемые на обновление и модернизацию основных фондов. Инвестиционная политика нацелена на стимулирование частных капиталовложений в инвестпроекты по созданию производств, выпускающих конкурентоспособную продукцию.

Наиболее крупные инвестиционные вливания получают такие сферы таразской экономики, как промышленность и операции с недвижимостью. Весьма популярно вложение инвестиций в такие сферы, как транспорт, складирование, торговля, образование. Бюджетные средства финансируются на реализацию государственной жилищной программы, а также строительство и реконструкцию инженерных сетей и развитие инфраструктуры города.

Что касается малого бизнеса, то в Таразе он приобретает ключевые позиции в развитии экономики города, способствуя решению проблемы занятости населения и наполнению рынка отечественными товарами и услугами. Сейчас в Таразе зарегистрировано 38 273 объекта предпринимательства, из которых активно работают 26 256, или 68,6%.

Промышленная переработка сельскохозяйственной продукции - одно из основных направлений развития пищевой промышленности Тараза, производящей почти 40% объема промышленного производства города. Реализация государственной агропродовольственной программы «Ауыл» способствовала значительному увеличению объемов производства мясных, молочных продуктов, сахара, муки из зерновых, комбикормов для животных.

Производством пищевых продуктов в регионе занимаются более 30 крупных, средних и малых предприятий, выпускающих сахар, безалкогольные напитки, хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, различные виды молочной продукции, колбасные и рыбные изделия, консервированную плодоовощную продукцию.

Одной из ведущих отраслей пищевой индустрии является сахарная промышленность, развитие которой тесно связано с началом в 30-е годы прошлого века промышленного свеклосеяния в Казахстане. Эффективная деятельность АО «Кант» способствовала ежегодному увеличению объемов производства сахара. Наряду с отечественной сахарной свеклой сырьём служит тростниковый сахар-сырец, импортируемый из Бразилии, Кубы, Гватемалы и Сальвадора.

В городе работают предприятия металлургической отрасли и металлообработки. Жамбылский завод металлоконструкций АО «Имсталькон», основанный в 1967 году, занимает прочные позиции по изготовлению и монтажу стальных конструкций на рынках Казахстана и ближнего зарубежья. ОАО «Завод строительных конструкций» — одно из ведущих производств металлообрабатывающей отрасли, выпускающее монтажные конструкции. На заводе применяется улучшенная технология изготовления резервуаров и современная автоматическая сварка под слоем флюса, обеспечивающая сокращение сроков и снижение затрат при изготовлении.

В областном центре расположены производственные мощности легкой промышленности - по выпуску мытой шерсти, кожи из шкур крупнорогатого скота, а также кожевенно-обувного производства (ТОО «Фабрика ПОШ», ТОО «Тараз Кожобувь»).

В городе налажено производство строительных материалов, плит перекрытия, облицовочной плитки, железобетонных изделий, фундаментных блоков и пеноблоков, металлопластиковых окон и дверей товариществами «Гимарат Тараз», «Керамик Инвест», «Жамбылхимстрой».

Внешнеэкономическая деятельность

Предприятиями и организациями Тараза осуществляются торговые операции с более 50 странами мира. Основными партнёрами внешнеторговых отношений являются Россия, Кыргызстан, Индия, Китай, Польша, Италия, Германия, Бразилия, Куба и другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

За годы Независимости товарооборот вырос в разы, составив в 2019, «доковидном», году около 250 млн долларов.

Наибольший объем экспортных поставок приходится на продукцию химической промышленности - желтый фосфор, триполифосфат натрия, минеральные удобрения, фосфорная кислота, сельской и текстильной - шерстяной топс, мука, мучные изделия. В структуре импорта наибольший удельный вес занимают сырьё для производства химической продукции, сахар-сырец, машины и оборудование.

Возрождение «большой жамбылской химии»

Наличие запасов фосфоритового сырья на территории области предопределило развитие фосфорной промышленности, доминирующей в течение уже многих десятилетий. Сейчас на долю фосфорной промышленности приходится свыше одной трети промышленного производства региона.

В Таразе находятся основные мощности химической отрасли региона, составляющей почти третью часть промышленных объемов Жамбылской области.

Отметим, что Жамбылская область является уникальной базой фосфоритового сырья, имея месторождения Каратау-Жанатасского фосфоритового бассейна, где сконцентрированы значительные залежи фосфоритосодержащих руд – это 72% балансовых запасов фосфоритов страны. Открыто 48 месторождений, только разведанные запасы исчисляются цифрой в 13 млрд тонн - крупнейшие запасы в СНГ и значительные в мировом масштабе.

Обнаружены фосфоритоносные залежи в регионе в конце 1930-х годов прошлого столетия. Промышленное освоение фосфоритных месторождений началось в 50-х годах. Вместе с добычей фосфоритов началось бурное развитие всего региона – строились огромные заводы, жилые кварталы для работников заводов, школы, больницы, социальные объекты, развивалась транспортная и коммунальная инфраструктура. Буквально в каждой жамбылской семье был кто-то, так или иначе связанный с химическим или сопутствующим ему производством.

Жамбылская область, город Джамбул - ныне Тараз стали центром химической промышленности Казахстана. Здесь развился наработанный годами потенциал – ресурсный, кадровый, технологический, инновационный.

Но так было не всегда. В 2000 году жамбылскими предприятиями химии было произведено продукции всего лишь на 2,9 млрд тенге, темпы роста по разным причинам с каждым годом начали снижаться.

Тогда в Таразе состоялось республиканское совещание по вопросам развития отечественной химической промышленности, на котором Первый Президент РК Елбасы Нурсултан Назарбаев поставил конкретные задачи по развитию химической промышленности Казахстана. Он отметил, что развитие химической отрасли актуально по той причине, что в условиях мирового продовольственного кризиса и расширения посевных площадей растет спрос на минеральные удобрения, а также повышается потребность в натуральных, качественных продуктах питания. И Казахстан, при ежегодно растущем спросе на продовольствие, может стать крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции высокого качества.

Оглядываясь назад, видишь, что конкретные задачи, которые были тогда поставлены в Таразе, в ходе обсуждения всех аспектов развития отечественной химии, сегодня реализуются и приносят плоды. И, прежде всего, это увеличение объемов производства в химической отрасли.

В числе важных аспектов развития химической отрасли тогда в Таразе была названа и кадровая политика. Создавая химические производства, необходимо одновременно готовить кадры, дефицит которых ощущается в высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности. Министерству образования и науки было поручено проработать вопрос создания в южном регионе нового профессионально-технического средне-специального учебного заведения по высоким международным образовательным стандартам. И такое учебное заведение появилось в Таразе в 2014 году.

Таразский химико-технологический колледж на 600 мест, с общежитием на 200 мест, полностью оснащенный современной материально-технической базой, построен для обучения, переподготовки и повышения квалификации сотрудников химпроизводств. Подготовка будущих специалистов здесь осуществляется по 12 специальностям.

Несомненно, основным производителем химической продукции в нашей области является ТОО «Казфосфат». Предприятие создает всю цепочку добавленной стоимости от добычи и переработки руды до производства технических фосфатов и минеральных удобрений, а также их доставки потребителю.

Так, Жамбылский филиал ТОО «Казфосфат» НДФЗ - крупный химический завод, который выпускает желтый фосфор и фосфорсодержащую продукцию триполифосфат натрия, ортофосфорную кислоту. Таразский филиал ТОО «Казфосфат» производит минеральные удобрения. Это химический завод по выпуску фосфорноазотных минеральных удобрений для сельского хозяйства аммофоса, суперфосфата, трикальцийфосфата кормового. Основные потребители продукции сосредоточены в Казахстане, Китае, России, Таджикистане, Кыргызстане, Афганистане, Украине и других странах.

Былая слава региона развитой химической промышленности возвращается в Жамбылскую область. По статданным, в общем объеме экспорта региона самый большой процент занимает продукция химической промышленности – около 87%. Достижения химии определяют конкурентоспособность таких отраслей, как машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, энергетика, лесная промышленность, легкая промышленность и сельское хозяйство. Поэтому развитие химической промышленности в экономике практически всех отраслей производства Казахстана имеет огромное значение.





Архитектура Тараза объединяет традиции прошлого и настоящего

Разительно изменился за годы независимости архитектурный облик древнего и вечно молодого города Тараза. Появились интересные по дизайнерскому решению аллеи, парки, достопримечательности, новые места отдыха.

Построена первая в городе набережная, к которой выходит Парк Победы «Женис». Облагородились старинные городские парки, появились новые скверы, исторические комплексы «Көне Тараз», «Шахристан», «Тектурмас». Пешеходная зона Арбат-3 соединила «Көне Тараз» и мавзолей Карахана. В массиве «Карасу» открыли Парк здоровья со спортивными площадками и беговыми дорожками.

Планируется масштабная реконструкция обширной парковой зоны «Майская роща», являющейся «легкими» города, строительство Центра молодежи, Дома творчества, теннисных кортов, легкоатлетического манежа.

Акимат планирует унифицировать архитектурный облик города, привести к единому стилю фасады зданий, остановок, малых архитектурных форм, торговых павильонов. Рекламные щиты и билборды установят по единому стандарту. И это только часть запланированных работ по преображению Тараза.

«Наша цель – сделать Тараз и его окрестности привлекательными для иностранных гостей. Уже на въезде в город туристы должны почувствовать, что Тараз – это современный город с древней историей, объединяющий традиции прошлого и настоящего», - говорит руководитель управления архитектуры и градостроительства акимата области Арман Абдешов.