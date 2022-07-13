13 Июля 2022 12:50

30 лет КНБ: самые громкие спецоперации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня Комитету национальной безопасности исполнилось 30 лет. Ранее коллектив КНБ подготовил сборник «Хроники отечественной спецслужбы», в котором собраны наиболее громкие спецоперации за эти годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Операция по освобождению заложников «Набат»

В феврале 1992 года вооруженные рецидивисты захватили автобус с пассажирами. Группу рецидивистов перевозили в специальном вагоне поезда «Москва—Ташкент», когда она набросилась с заточками на конвоиров. Порезав охранников, они захватили 8 боевых пистолетов и вырвались на свободу. После этого они вышли на трассу и сели в автобус, следовавший из Кызылорды в Сарыагаш. В салоне находились 30 пассажиров. Опасные преступники могли скрыться, не прояви бдительность водитель автобуса.

Около поселка Чиили Кызылординской области он ухитрился сообщить на посту ГАИ о подозрительной пятерке. Водителю дали команду направляться к автостанции. Там, по задумке, автобус должен был ждать наряд милиции. Прибыв на место, водитель попросил всех пассажиров покинуть салон. В этот момент подъехали сотрудники УВД, произвели несколько предупредительных выстрелов и потребовали беглецов сдаться. Трое подчинились, но, когда они с поднятыми руками намеревались выйти, их сообщники открыли огонь. В завязавшейся перестрелке смертельные ранения получили милиционер и один из рецидивистов, двух других удалось задержать. Оставшиеся в салоне взяли в заложники 12 человек. Бандиты потребовали самолет и крупную сумму денег. Во время переговоров террористов смогли убедить направиться в аэропорт города Шымкента, дескать, только на эту взлетно-посадочную полосу может приземлиться большой самолет, способный осуществить международный рейс.

Выигранные драгоценные часы дали возможность спецподразделению, поднятому по тревоге, вылететь вертолетом к месту проведения операции и детально подготовиться к штурму. К нему готовились всю ночь на предоставленном местными властями автобусе аналогичного типа. Параллельно готовились мероприятия на случай принятия решения об удовлетворении требований террористов и вылете за рубеж. Для этого был предоставлен самолет «АН-26», определен и проинструктирован экипаж, а в его состав введен сотрудник органов нацбезопасности.

Штурмовая группа поджидала бандитов в засаде. Силовая фаза всей операции заняла всего несколько секунд. Никто из заложников не пострадал, бандиты были нейтрализованы. Операция «Набат» завершилась менее чем через сутки после сообщения о побеге заключенных. Двое из них, захватившие автобус, были убиты.

Операция по вывозу опасных ядерных материалов из Казахстана «Сапфир»

После распада СССР Казахстан стал обладателем одного из крупнейших ядерных арсеналов, по мощности уступавшего лишь США, России и Украине. На основании решений президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и США Билла Клинтона ядерные материалы были вывезены с территории страны в Соединенные Штаты Америки. Операция была успешна проведена в 1994 году. В целях предотвращения утечки информации круг допущенных к проведению операции и, тем более, осведомленных о ее содержании был ограничен. Когда возник вопрос по ядерным материалам, Президент Казахстана провел переговоры с руководством России. Операция проводилась без каких-либо претензий со стороны России.

Американцев беспокоила нестабильная ситуация на постсоветском пространстве, реальной считалась вероятность нападения со стороны террористов. Казахстанской стороне приходилось заверять в надежности работы по контролю обстановки. Специалисты из США с апреля по август и в октябре 1994 года исследовали высокообогащенный уран, который затем был размещен в 448 специальных контейнерах. Для обеспечения оперативного контроля активно использовалась агентура КНБ из числа специалистов-ядерщиков. Приходилось не только выстраивать защиту от вероятных террористов, но и оберегать государственные секреты от американцев: партнерство и общие мирные интересы—не повод расслабляться.

Одновременно сторонами-участниками согласовывались вопросы национальных требований радиационной безопасности, осуществлялся комплекс мероприятий по предотвращению утраты или хищения радиоактивных материалов в процессе их хранения и транспортировки. Единственная заминка произошла 16 ноября, когда из-за непогоды не смогли прилететь из Турции американские самолеты. Они прибыли спустя несколько дней. Несмотря на непогоду и гололед, важный груз ночью был доставлен в аэропорт Усть-Каменогорска.

Операция по ликвидации международной наркоструктуры в Алматы «Сафари»

Она началась в 1996 году в Алматы. Тогда в поле зрения КНБ попали нигерийские студенты, ведущие весьма «нескромный» образ жизни. Установлены их обширные связи не только в РК и Нигерии, но и в России, Пакистане, Таиланде, Индии и Бразилии. Собраны характеризующие их данные, получены первичные сведения об их причастности к незаконному международному обороту наркотиков.

Первые сведения в отношении граждан Нигерии, подозреваемых в причастности к наркобизнесу, датируются 1994 годом. Из ФСБ России поступила информация, что в порту Антверпена (Бельгия) задержан контейнер с 1260 кг марихуаны, предназначавшихся одной московской фирме. По сведениям ФСБ, после ликвидации указанного наркоканала преступники рассматривали его в качестве замены возможности Казахстана.

В июле 1997 года из Таможенной службы Великобритании получена информация об обнаружении двух почтовых отправлений из Бразилии в Алматы. В обоих было около 2 кг кокаина. Казахстанские оперативники выдвинули версию о том, что указанные отправления осуществлены нигерийской наркогруппировкой, организовавшей в Алматы перевалочный пункт контрабанды наркотиков из Индии, Пакистана и Бразилии в Российскую Федерацию. Руководством КНБ и Государственного следственного комитета принимается решение о проведении «контролируемой поставки». В Алматы на базе подразделений КНБ и ГСК создается совместная оперативная группа. Для проведения спецмероприятия из ФСБ РФ командируется группа специалистов с техникой. Всего в операции было задействовано около 50 человек.

Тем временем были установлены два казахстанца, которые получили посылки, а после передали их гражданам Нигерии. В результате операции удалось задержать 5 наркокурьеров. Было изъято 12 кг героина и 2 кг кокаина, планировавшихся для переправки из Пакистана и Бразилии в российскую столицу через Алматы. Узнав о задержании своих сообщников, организатор данного наркоканала, гражданин Нигерии «У» попытался скрыться на территории Кыргызстана. Однако при содействии кыргызских коллег его задержали и передали органам казахстанского правосудия.

В процессе разработки других нигерийских граждан из ФСБ РФ получена информация об их контактах с гражданкой России «К». Стало известно о ее планах посетить Алматы с 25 по 28 октября 1997 года для переправки героина в Москву. Из аэропорта Шереметьево российскую гражданку негласно сопровождали сотрудники ФСБ. В Алматы «К» остановилась в гостинице «Казахстан».

Для фиксации ее контактов в районе гостиницы было установлено круглосуточное наблюдение. После размещения девушка посетила близлежащие магазины, каких-либо действий по установлению контактов с окружающими не отмечалось. «К» вела себя естественно и непринужденно. Обладая информацией о том, что на следующий день она планирует выехать поездом в Москву, контрразведчики предположили, что курьер заподозрила слежку.

Только глубокой ночью в гостиницу «Казахстан» вошли два африканца, которые посетили «К» в ее номере. На следующий день девушка-курьер села в поезд, отправляющийся в Москву. Вслед за ней в вагон вошли казахстанские контрразведчики. В пути следования под предлогом проверки документов пассажиров контрразведчики провели проверку ее личных вещей. Однако первоначально при осмотре вещей наркотики обнаружить не удалось. Поведение девушки не вызывало каких-нибудь подозрений. Операция вновь находилась под угрозой срыва и лишь в последний момент находчивость и «оперативное чутье» одного из сотрудников КНБ, решившего проверить причину наличия в багаже поломанных аэрозольных баллонов из-под лака для волос, вызвали изменение в поведении «К». После вскрытия баллонов и обнаружения искомых улик, под давлением неопровержимых доказательств девушка начала давать признательные показания.

Информация о находке была доложена руководству Комитета, после чего получена команда о переходе к активной фазе операции «Сафари» по задержанию остальных участников наркогруппировки.

В результате проведенных мероприятий 29 октября 1997 года задержаны трое граждан Нигерии, один из Республики Мали и одна гражданка РФ. Из незаконного оборота изъято около 3 кг героина на общую сумму более 11 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе следствия установлено, что трое из задержанных африканцев имели поддельные паспорта. Указанные наркодельцы поставляли в Казахстан огромные партии героина и кокаина и не раз посылали в Россию и другие страны наркокурьеров.

Операция по контрразведке иранских шпионов «Виктория»

В первые годы независимости Казахстана многие, кто по воле обстоятельств, проживали за рубежом, стали возвращаться на историческую родину. С потоком возвращенцев контрразведкой проводилась фильтрационная работа по недопущению проникновения в страну не только террористов и представителей криминала, но и иностранных шпионов.

Все началось в январе 1997 года, когда ДКНБ по Мангистауской области в центр была направлена шифровка: в ходе фильтрации были вскрыты признаки причастности двух опрошенных к агентуре иранской разведки. В шифротелеграмме указывалось, в ходе опроса двух незнакомых друг с другом репатриантов выяснилось, что несколько их ответов походили на заготовленные шаблоны.

Оба прибыли в нашу страну с интервалом в несколько месяцев, но из разных регионов Ирана: «Нурлан» – средних лет седоватый мужчина с хорошим образованием, эрудицией и свободным владением несколькими языками и «Азат», его полная противоположность – молодой, энергичный спортивный парень, недавно женившийся на этнической иранке. Этого сигнала оказалось достаточно для тщательной проверки обоих мужчин.

Помимо наружного наблюдения, в окружение объектов удалось ввести надежную агентуру, а их телефоны и квартиры поставить на контроль. Спустя некоторое время был перехвачен любопытный разговор «Нурлана» с супругой. Перед сном шепотом она поинтересовалась, вышли ли на него «иранские друзья». Резко оборвав жену, он велел немедленно ложиться спать.

При этом длительная слежка за «Нурланом» подозрительных моментов в его поведении не показала. После совещаний с руководством было решено провести беседу с «Нурланом» и максимально, не раскрывая известные о нем сведения, побудить его к откровенному разговору. С помощью психолога удалось найти уязвимые точки в его личности. Спустя два часа напряженной беседы «Нурлан» признался, что за несколько лет до прибытия в Казахстан был завербован МИБ Ирана и выполнял щекотливые задания в интересах разведки. Со слезами на глазах «Нурлан» убеждал контрразведчиков в преданности Казахстану и нежелании работать на иранские спецслужбы. Рассказал, что все это время жил в страхе и не знал, как лучше во всем признаться. Оказалось, что завербовали его на основе зависимости и согласие на сотрудничество он дал лишь под давлением обстоятельств.

Одновременно подобным образом был разоблачен и «Азат», тут же изъявивший желание перейти на сторону Комитета. При этом он в своих связях с иранскими спецслужбами особо не раскаивался. Они вместе с «Нурланом» ожидали условного сигнала от иранской разведки.

Весной 1997 года была передана очередная шифровка из ДКНБ по Мангистауской области с пометкой «Весьма срочно!». Накануне «Нурлан» получил посылку от иранских родственников, в которой тайнописью была отмечена дата, время и место скорой явки с представителем разведки.

Место предстоящей встречи было взято под полный контроль, а все пути в город негласно перекрыты. Прибывшим на явку разведчиком оказался немолодой уже полковник МИБ «Абур», приехавший в Актау транзитом через Туркменистан под видом бизнесмена. До этого момента он был известен как предприниматель, поскольку ранее несколько раз посещал страну и налаживал здесь деловые связи. Тогда оперативники не подозревали, что это иранский разведчик.

Действуя профессионально, под прикрытием двух своих коллег, заехавших в Актау разными способами, «Абур» снабдил агента деньгами, отработал секретные способы связи, оперативные задания и линию поведения.

С помощью «Нурлана» и «Азата» удалось не только обнаружить и обезвредить еще с десяток иранских агентов, прошедших подготовку в разведцентрах, но и полностью понять скрытые цели иностранной спецслужбы. Отныне ее деятельность была взята под полный контроль КНБ.

Основной задачей расставленной Ираном агентурной сети являлась пропаганда идей исламского фундаментализма и вербовка новых последователей среди казахстанских граждан.

К середине 1997 года «Абур» дал крайне щекотливое и опасное задание «Нурлану». Оно грозило не только нанесением реального ущерба Казахстану, но и крайне негативными международными последствиями в случае его успешного выполнения. После доклада Главе государства сути задания было принято решение немедленно пресечь преступную деятельность иранских разведчиков. Сделать это можно было лишь путем их задержания с поличным в ближайшее время.

В феврале шпионы были задержаны с вещественными доказательствами. До самого конца подельники пытались запутать следствие, стремясь пустить его по ложному следу. При задержании пришлось для вида немного «помять» и самого «Нурлана», у которого возник животный ужас в глазах, а лицо стало бледно-серого цвета. Он еще долго вспоминал об этом с обидой в голосе. В этот же день следственным департаментом КНБ было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Обвиняемым грозили длительные сроки заключения в казахстанской тюрьме. Однако, принимая во внимание, что операция уже позволила полностью сковать работу иранской разведки, на основании акта доброй воли Главы государства фигуранты дела были помилованы и выдворены из республики.